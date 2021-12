L'Ajuntament de Salou es poisiciona com a referent digital en atenció ciutadana

Segons l'índex de maduresa digital elaborat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), Salou supera, amb un total de 80 punts, la mitjana dels 947 ajuntaments catalans (59 punts)

L'Ajuntament de Salou ha aconseguit posicionar-se, aquest any 2021, com a referent en atenció ciutadana, especialment, a nivell digital, gràcies a la gran transformació del municipi i dels seus serveis.

En relació amb l'Índex de maduresa digital elaborat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), Salou ha aconseguit superar, amb un total de 80 punts, la mitjana dels 947 ajuntaments catalans, que és de 59 punts. A més, la Corporació es troba per sobre de la mitjana dels municipis de la franja entre 20.000 i 50.000 habitants, en tots els eixos avaluats.

Segons dades de la pròpia Corporació, cal destacar, també, que, enguany, l'Ajuntament ha obert 12.467 expedients administratius (un 34% més, respecte a l'any passat); i n'ha tancat fins a 9.244 (un 107% més, respecte a 2020).

Així mateix, s'han rebut 22.432 registres d'entrada (un 21% més que a l'any passat), dels quals, un 72% s'ha realitzat per canals telemàtics. Com a novetat, aquest 2021 s'ha incorporat la videoconferència, a través de representació de funcionari habilitat com a nou canal de registre.

D'acord amb les enquestes realitzades, l'atenció ciutadana de la Corporació ha obtingut una nota de 8,8 sobre 10 (l'any passat va ser de 8,5). I l'atenció telemàtica i la Seu Electrònica han obtingut una nota de 8,1 sobre 10 (l'any passat va ser de 7,7).

Pel que fa a distincions, l'Ajuntament de Salou ha obtingut, novament, el reconeixement Top 10 d'Administració Oberta 2020 de l'AOC, en la categoria d'ajuntaments d'entre 20.000 i 50.000 habitants, destacant en la transformació digital, pel que fa a la relació amb la ciutadania i a la gestió interna. I, també, ha estat reconegut amb el Segell Infoparticipa 2020 de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en reconeixement a la transparència als portals web corporatius.

D'altra banda, segons dades de l'AOC, durant l'exercici 2021, l'estalvi econòmic generat per l'administració electrònica a l'Ajuntament de Salou ha estat de 205.822,48€, d'un total de 600 milions d'euros, entre totes les administracions públiques catalanes.

L'alcalde Pere Granados ha mostrat la seva satisfacció per haver assolit aquestes xifres, atès que «són el resultat de l'esforç i el treball que es duu a terme, des de fa temps, en la transformació de Salou, pel que fa a la digitalització».

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals i Noves Tecnologies, Jesús Barragán, ha assegurat que «continuem avançant en l'atenció ciutadana i en la tramitació electrònica, per tal que la població pugui realitzar les seves gestions més fàcilment, i amb la major comoditat».