Més d'una quarta part dels positius de covid a Tarragona i l'Ebre s'infecten amb la variant òmicron

Més ingressats vacunats

El Govern a l'Ebre demana corresponsabilitat

Els contagis per covid a les Terres de l'Ebre s'han disparat. Dels 350 positius registrats la setmana abans del Pont de la Puríssima, s'ha passat a 773 entre el 10 de desembre i el 16 de desembre. En aquest període, s'han fet al territori 4.500 PCR i 4.200 tests d'antígens. La velocitat de propagació s'ha disparat per sobre dels mil punts. En el mateix període de l'any passat, el nombre de casos positius va ser de 164 i el nombre de proves realitzades 1.400.«L'avantatja» respecte a fa un any, com ha assenyalat el gerent de la regió sanitària de l'Ebre, Joan Nin, és el percentatge de vacunació, del 83,17%. «Amb la incidència actual, la situació hospitalària seria tensada i caòtica. La cobertura vacunal protegeix la salut de les persones i sense ella el col·lapse seria total», ha advertit. Nin també ha destacat la bona evolució de la vacunació pediàtrica, amb una primera dosi administrada al 8,1% dels infants entre 5 i 11 anys.Actualment, hi ha 18 positius covid ingressats a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús –amb la planta de convalescència aïllada per un brot-, 2 a l'Hospital de Móra d'Ebre, 6 a l'Hospital Comarcal d'Amposta, i 29 a l'Hospital Verge de la Cinta –dels quals 16 a l'UCI-. Preocupa però l'afectació a personal sanitari. Hi ha 25 professionals aïllats a l'HVCT, 4 a l'Hospital d'Amposta, 9 a Móra d'Ebre i 13 a Jesús.El territori disposa de 9 a 11 llits estructurals d'intensius a l'HCVT i ha calgut «flexibilitzar la situació interna» del centre perquè hi ha 18 malalts a l'UCI (dos per altres patologies). S'estan usant llits de la Unitat de Cures Complexes, però falten recursos humans i el servei d'Anestèsia estan donant suport a Intensius.Aquesta setmana s'han reactivat les operacions programades no urgents (excloent les oncològiques) que s'havien suspès la setmana passada. També l'Atenció Primària del territori està «molt tensada» atenent més de 4.000 visites per covid cada setmana, tot i que es dona per «estabilitzat» un brot «important» a la Terra Alta.Un dels efectes de la variant òmicron i d'aquesta sisena onada és que el percentatge d'ingressats per covid que tenen la pauta completa de vaccinació ha augmentat respecte dels mesos d'estiu (quan era del 8%). El perfil de pacient que s'han encomanat de covid i que requereix ingrés és de persones d'entre 55 i 60 anys, en molts casos amb altres patologies prèvies i factors de risc.El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha demanat corresponsabilitat a la ciutadania assumint unes noves restriccions que reconeix com un pas enrere. «En dos de pandèmia, al col·lectiu sanitari absolutament esgotat li demanem una exigència altíssima i sostinguda durant molt de temps i no seria acceptable que no anés acompanyada d'una corresponsabilitat en l'àmbit social», ha dit.Salvadó ha assenyalat que malgrat que no agradin els terminis en què s'han anunciat noves mesures, l'indicador per prendre aquestes decisions és la pressió hospitalària. «Fem un pas enrere amb mesures més restrictives que no impossibiliten celebrar les festes de Nadal en una certa normalitat en alguns aspectes, però no per a tots els col·lectius», ha dit en referència als més joves. «Ens preocupen perquè els demanem limitacions amb pautes de comportament molt exigents, però l'oci és on costa més reduir l'impacte», ha assegurat.D'altra banda, el director dels serveis territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, ha explicat que els fets delictius entre el març i el setembre d'enguany es mantenen en la mitjana habitual des de l'inici de la pandèmia –24 diaris–, però que la regió és la segona amb menys fets delinqüencials del país. També ha remarcat que en les inspeccions dels Mossos pel compliment de les mesures en l'oci nocturn i la restauració les últimes setmanes, les infraccions detectades han estat mínimes. En prop de 240 inspeccions, només es van detectar dos casos on no es complien.