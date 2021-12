Jornada negra a les comarques de Tarragona, amb 4 noves morts per covid-19

A Catalunya la xifra de noves víctimes ha estat de 38 amb nous ingressos a les UCI

Actualitzada 21/12/2021 a les 10:46

Després de dies de tranquil·litat pel que fa al nombre de víctimes mortals per coronavirus a les comarques de Tarragona, les xifres del departament de Salut tancades aquest dilluns, 20 de desembre, donen 4 noves morts, una al Camp de Tarragona i tres a les Terres de l'Ebre.D'aquesta manera, a la regió tarragonina les víctimes mortals acumulades des de l'inici de la pandèmia ja és de 1.238, mentre que la xifra a l'Ebre se situa en 197 morts. Al conjunt de Catalunya, la xifra de morts que es va sumar ahir va ser de 38, amb un total acumulat de 24.374 morts.S'han disparat, igualment, el nombre de nous casos positius detectats amb proves PCR o test d'antígens. A la regió sanitària del Camp de Tarragona se n'han registrat 434 i a les Terres de l'Ebre 190. Els totals ara són, respectivament, de 70.672 i 18.432 positius.No han empitjorat, en canvi, les dades relatives a l'hospitalització al Camp de Tarragona. Hi ha 4 pacients menys a plantes hospitalàries i es mantenen els 27 ingressats a les UCI. A la regió de l'Ebre, en canvi, les dades no són bones i se sumen 1 pacient a planta i 2 a les UCI.Tot i que la velocitat de propagació de la malaltia, la Rt, es redueix de manera mínima, el risc de rebrot es manté en nivells molt alts. 919 punts al Camp de Tarragona (+19) i 999 a l'Ebre. Al conjunt de Catalunya ara aquest índex ja és de 1.250 punts.