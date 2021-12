Falcons simulats per evitar la mort d'ocells al Celler de Vila-seca

Vila-seca en Comú proposa posar adhesius a la vidriera de l'edifici noucentista perquè els ocells no hi xoquin

La remodelació i recuperació de l'antic Celler noucentista de Vila-seca s'ha fet construint una gran vidriera que, segons expliquen des del grup municipal de Vila-seca en Comú, s'ha convertit «en una trampa mortal per als ocells que viuen o sobrevolen la ciutat». «Les aus», afegeixen, «es confonen amb els reflexos del paisatge, segueixen volant endavant i acaben xocant amb l'edifici. La majoria acaben morint a l'acte per traumatisme».Per a evitar-ho Vila-seca en Comú proposa posar en marxa, «una iniciativa senzilla, però efectiva: enganxar adhesius que imiten la silueta d'un falcó perquè els ocells s'espantin i canviïn de trajectòria».El grup explica també que els experts, a més dels adhesius, «també consideren eficaç instal·lar punts lluminosos als vidres o franges adhesives de colors vistosos per reduir els impactes». Vila-seca en Comú demana que a banda de l'actuació al Celler, també s'apliquin mesures per evitar els impactes dels ocells a altres edificis municipals.