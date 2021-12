El Port Tarragona inicia les obres d'adequació temporal del Camí de Ronda de la zona del Cap Salou

L'Autoritat Portuària de Tarragona ha destinat un pressupost de 86.000 euros per realitzar la millora d'aquest espai natural

Actualitzada 21/12/2021 a les 17:07

Aquesta setmana han començat les obres per l'adequació del Camí de Ronda de la zona del Cap Salou que es troben dins dels terrenys de la seva propietat. Les tasques que s'estan duent a terme aquests primers dies son d'enderroc dels elements antics, com tanques o murs, que seran reemplaçats en les properes setmanes.

En aquesta primera intervenció, realitzada en la part de camí de ronda que es troba dins dels terrenys propietat de l'Autoritat Portuària de Tarragona, es desmuntarà la primera tanca que delimita el camí i que es troba totalment degradada pel pas del temps. Els pals de formigó i malla de que compta aquesta tanca serà el primer element a canviar en una intervenció que continuarà un cop començat l'any nou.

Amb una inversió de 86.000 euros (IVA exclòs) i un i un termini d'execució de 2 mesos, aquestes obres formen part de les accions que el Port de Tarragona realitza en el marc de les polítiques de Port Ciutat amb els municipis en els quals el Port hi desenvolupa la seva activitat. L'actuació que ara comença millorarà els 1,250 quilòmetres d'itinerari del litoral de la Costa Daurada.

Amb aquesta inversió l'APT posa en valor un espai natural inclòs dins del seu domini que permetrà facilitar les passejades pel camí de ronda del Cap de Salou de forma segura, des de la Bateria de La Talaia, vestigi de la Guerra Civil, a prop del carrer Glorieta Cap de Salou fins el carrer del Vaporet, al límit amb la Pineda (Vila-seca).

Una millora en totes les zones

Les obres d'adequació del Camí de Ronda es realitzaran, principalment, en tres zones del Cap de Salou: la primera part, més propera a l'interior Cap Salou, una zona boscosa on el desnivell és més alt; en segon lloc, en el pas per la zona alta de l'antic front de voladura de la pedrera i, en tercer lloc i últim, el tram entre la pedrera i l'espai adjacent a la platja de la Pineda (Vila-Seca).

A la primera zona, on la cota és més elevada i la vegetació és prou espessa per delimitar el pas dels vianants, es col·locarà un tram de barana de fusta per habilitar 2 miradors i s'instal·laran cartells d'advertència de perill de caiguda en punts concrets del recorregut propers al penya-segat.

La zona alta de la pedrera ja es troba protegida davant de caigudes fortuïtes, no obstant es reforçaran diversos punts que puguin representar perill. I, a més, es col·locaran diferents trams de barana de fusta a mode de mirador en 5 punts del recorregut que transcorre per la part alta de la pedrera.

Una cop passat el tram de la pedrera, la zona presenta un vial pavimentat. En aquest tram es condicionarà un nou camí entre aquest vial i el límit de la propietat de l'APT. Per obrir aquest nou camí, es desbrossarà el terreny en forma d'un traçat sinuós i imitant els camins naturals, procurant minimitzar l'impacte en la vegetació ja existent. El nou pas es tancarà lateralment amb una tanca paral·lela seguint el límit que marca el vial destinat al pas de vehicles de servei del Port.

Finalment, s'obrirà un accés públic a la tanca ja existent en l'inici de el camí al carrer del Vaporet (Salou) que es protegirà amb pilones per tal que els vehicles no puguin estacionar-hi, assegurant el lliure accés al Camí de Ronda.