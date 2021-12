Torna la Fira Multisectorial de Cambrils després de dos anys d'aturada per la Covid-19

La 63a edició se celebrarà entre el 3 i el 5 de juny de 2022 amb un canvi de rumb cap a la professionalització, més oferta lúdica i nous espais

Actualitzada 20/12/2021 a les 17:19

La Fira Multisectorial de Cambrils tornarà aquest 2022 després de dos anys d'aturada obligatòria a causa de la Covid-19. Ho farà entre els dies 3 i 5 de juny amb una nova proposta de fira més àmplia i amb major oferta lúdica. A més, la regidoria de Promoció Econòmica ha fet una forta aposta per la professionalització i modernització de l'esdeveniment, amb la voluntat d'atraure públic i expositors d'arreu del país. La d'aquest any serà l'edició número 63, fet que demostra la importància d'un esdeveniment d'aquestes característiques per al municipi i el territori.L'objectiu principal de la Fira és estimular la creació d'activitat econòmica i empresarial del territori, a més d'aglutinar un seguit d'elements socioculturals al carrer pensats per al conjunt de la ciutadania. Els darrers dos anys han provocat greus conseqüències per a les empreses i les nostres economies, motiu pel qual la Fira es torna encara més important. Per a molts dels expositors, el primer cap de setmana de juny està marcat al calendari com una excel·lent oportunitat per consolidar-se i per donar-se a conèixer a moltes persones de fora del seu àmbit d'influència més directe.«Hem fet una aposta molt gran per aconseguir una fira més professional i moderna, adaptada als nous temps. Hi haurà més espais d'exposició, més amplis i amb una major oferta lúdica als carrers, per tal d'arribar al públic català i nacional», ha indicat el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils, Juan Carlos Romera. «Volem ser referents a la província i a Catalunya. És l'hora de la Fira, és l'hora de la recuperació», ha afegit.En la darrera edició de la fira, celebrada l'any 2019, es va aconseguir aplegar més de 200 expositors. L'objectiu d'aquest 2022 és igualar-lo o ampliar-lo, i també diversificar l'oferta d'empreses, col·lectius i entitats. En les pròximes setmanes es donaran a conèixer més detalls de l'esdeveniment, com els nous espais, el detall de l'oferta lúdica o les noves opcions per als expositors. La 63a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils se celebrarà respectant en tot moment les mesures recomanades per les autoritats sanitàries en el marc de la lluita contra la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils vol fer una crida a la responsabilitat de tothom per tal d'aconseguir vèncer la pandèmia.