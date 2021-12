Signen un conveni per promoure l'activitat patrimonial i cultural al conjunt monumental de Centcelles

L'Ajuntament de Constantí, l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, mitjançant el MNAT, i Repsol han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per promoure activitats de divulgació cultural i patrimonial al conjunt monumental de Centcelles. En concret, s'actuarà en els àmbits educatiu, musical i cultural a través de diversos projectes ja engegats com ara 'Centcelles, el nostre objectiu' o el Cicle de Concerts a Centcelles, el qual ja ha celebrat quatre edicions. L'acord marc té una vigència de quatre anys i es podrà prorrogar quatre anys més. La vil·la romana, situada al terme municipal de Constantí i construïda probablement al segle IV, serà l'eix vertebrador de l'actuació.



En l'acte de signatura de l'acord, la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mònica Borrell, ha destacat que més endavant es concretaran les actuacions i la dotació econòmica per dur a terme les activitats impulsades per aquest conveni. «És un projecte molt potent que implica els centres educatius de Constantí o el Cicle de Concerts, que és un referent al Camp de Tarragona», ha subratllat. Per la seva banda, Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, ha remarcat que fa més de 30 anys que col·laboren per la preservació del conjunt monumental de la vil·la romana.