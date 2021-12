Salut declara 136 ingressats més a Catalunya i tres crítics més a l'UCI (310), amb 4.082 nous casos i un mort

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 35.647, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 19.991. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 227.322 PCR i 156.457 tests d'antígens, dels quals l'11,46% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (9,72%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,92 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.123.573 casos, dels quals 1.037.782 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'ha declarat una en les darreres hores i la xifra és de 24.306 defuncions des de l'inici de la pandèmia.Entre el 10 i el 16 de desembre s'han declarat 84 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 53. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 1.157 persones; la setmana del 3 al 9 de desembre, n'hi havia 935.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 36.538 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 43 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.584. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.282 persones, cap més que fa 24 hores.