La Guàrdia Civil de Tarragona neutralitza dos projectils i una granada de la Guerra Civil

Aquest any 2021 s'han desactivat 27 artefactes, principalment granades de morter i altres projectils que contenien un total de 400kg d'explosiu

Actualitzada 20/12/2021 a les 16:12

Especialistes de l'Equip de Desactivació d'Explosius (EDEX) de la Guàrdia Civil de Tarragona han desactivat en les últimes setmanes una granada de morter i dos projectils, tots ells pertanyents a la Guerra Civil espanyola.La granada de morter va ser trobada el 27 de novembre en la localitat de Vinallop (Tortosa) per un veí que passejava pels voltants del municipi i que va trobar l'artefacte de manera casual. Es va posar en contacte amb la Guàrdia Civil per a comunicar la troballa. Els especialistes TEDAX es van desplaçar al lloc i van destruir la granada de morter en un paratge pròxim en trobar-se en avançat estat d'oxidació.Un dels dos projectils, trobat el 6 de desembre, es va localitzar als voltants de Capafonts per una veïna del municipi. Es tractava d'un projectil d'artilleria de 105 mm de calibre de la Guerra Civil trobat en un terreny de la seva propietat. L'EDEX de la Guàrdia Civil es va personar en la zona procedint a la seva retirada i posterior destrucció.Els agents van ser requerits aquest mateix dia per a fer-se càrrec també d'un altre projectil trobat per un veí d'Aitona (Lleida) que el va desenterrar en fer tasques agrícoles en un terreny de la seva propietat. Els agents, una vegada personats en el lloc, van comprovar que era un projectil de la Guerra Civil de 100 mm de calibre, procedint igualment a la seva retirada i posterior destrucció.Són molts els artefactes de la Guerra Civil que es troben encara per la província. La majoria són trobats de manera casual per veïns que passegen per diferents paratges en els quals es van produir enfrontaments armats de la Guerra Civil. En altres casos els artefactes són desenterrats durant el desenvolupament de labors agrícoles.S'han comptabilitzat en aquest any 2021 un total de 27 confiscacions d'artefactes explosius de la Guerra Civil a la província de Tarragona els quals contenien un total de 400kg d'explosiu.La Guàrdia Civil recorda als ciutadans que, en moltes ocasions, aquests artefactes conserven intactes les seves propietats explosives i que, per aquest motiu, es converteixen en un greu risc per als ciutadans que procedeixen a la seva manipulació o trasllat.Per a evitar accidents els Especialistes en desactivació d'explosius TEDAX de la Guàrdia Civil aconsellen seguir les següents prevencions:-No manipular ni moure l'objecte sospitós-Senyalitzar el lloc de la troballa a fi de no oblidar el lloc-Comunicar el fet pel mitjà més ràpid a les autoritats competents perquè es desplacin al lloc de la troballa-Romandre en el lloc fins a l'arribada d'una patrulla policial, evitant que algú pugui acostar-se al mateixLa Guàrdia Civil de Tarragona disposa d'un servei TEDAX permanentment en alerta per a atendre els ciutadans davant qualsevol avís de troballa d'un artefacte perillós que pugui posar en risc la seguretat ciutadana.