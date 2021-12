La pandèmia dificulta retornar el deute als impositors de la Secció de Crèdit, del qual encara queda pendent un 41,4%

La Cooperativa de Cambrils demana reformular l'acord de refinançament aconseguit el 2016 ja que la pandèmia dificulta retornar el deute als impositors de la Secció de Crèdit, de la qual encara queda pendent un 41,4%.Al desembre del 2015, l'entitat es va declarar en preconcurs de creditors amb un deute de 32,5 milions i demanen un nou pla de pagaments adaptat a la situació real per poder retornar-la tota, segons informa la cooperativa.Entre el 2016 i ara, s'han pagat uns 19 milions d'euros, tot i que encara queden pendents 13,5 milions d'euros, que corresponen a quotes de 2020 i d'aquest exercici.La Cooperativa presentarà al gener una proposta anticipada de conveni al Jutjat Mercantil de Tarragona amb dues opcions per retornar el capital pendent: l'A, cobrar el 67% en 10 anys i la B, el 100% en 14 anys.El termini per adherir-se a la nova proposta de pagaments ja ha començat, encara que qui triï l'opció B haurà de manifestar-ho expressament en la seva adhesió davant notari, ja que en cas de no fer-ho s'aplicarà l'opció A.