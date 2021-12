La Canonja recupera el Parc de Nadal

S'ubicarà al poliesportiu municipal els dies 27, 28 i 29 de desembre

Actualitzada 20/12/2021 a les 18:25

Superada la pausa obligada per la pandèmia de Covid, la Canonja recupera enguany el Parc de Nadal dedicat a l'oci dels convilatans més petits. Els dies 27, 28 i 29 de desembre el poliesportiu municipal serà un centre d'activitats infantils que, gràcies a la col·laboració de les entitats canongines i les empreses del nostre entorn, omplirà de diversió les dates nadalenques.La represa del Parc de Nadal comptarà amb moltes i divertides sorpreses d'entre les que volem destacar un trenet que recorrerà diversos espais del poble fent arribar al carrer la màgia que es respira habitualment dins del parc. Tot això es farà conservant les característiques habituals del parc que obrirà cada dia d'onze del matí a dues de la tarda i de dos quarts de cinc de la tarda a les set del vespre, moment en que cada dia tindrà lloc un espectacle de fi de festa. El preu serà de 3 € per persona i el dimecres dia 29 serà d'entrada solidària amb material destinat a Càritas la Canonja.El Parc de Nadal ha estat un èxit des dels seus inicis l'any 2008 i està organitzat per l'Ajuntament amb el suport econòmic de diferents empreses del nostre territori i amb la important tasca realitzada per les entitats canongines que són les que en definitiva nodreixen el parc de la seva activitat.Per tal de vetllar per la seguretat dels talleristes i dels participants, l'aforament serà limitat i caldrà l'ús de mascareta mentre s'estigui a l'interior del poliesportiu.