Desmantellada una plantació de marihuana a Pontils, a la Conca de Barberà

Els Mossos i la Policia Nacional detenen cinc persones de nacionalitat ucraïnesa vinculades a la plantació

Actualitzada 20/12/2021 a les 09:38

Una investigació conjunta amb la participació d'agents de la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Valls, ha permès la detenció de cinc persones per un presumpte delicte de tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes.Les cinc persones, d'edats compreses entre els 35 i els 45 anys, totes elles de nacionalitat ucraïnesa, van ser detinguts al municipi de Pontils, a la Conca de Barberà, el segon de la comarca en extensió del terme municipal.Els detinguts mantenien i vigilaven una plantació de marihuana dins un gran magatzem ubicat al municipi. Durant les investigacions policials, els agents van comprovar com el magatzem havia estat reformat i condicionat recentment i que presentava les característiques habituals de les plantacions interiors de marihuana. Els investigadors van constatar que la infraestructura comptava amb nombrosos aparells d'aire condicionat, il·luminació i sortides de fum i s'havien tapiat els accessos.Amb autorització judicial, el passat 13 de desembre es va establir un dispositiu policial d'entrada i perquisició als immobles investigats. De forma coordinada, els investigadors i els grups d'assalt van accedir a la propietat i van poder interceptar un dels detinguts quan va sortir d'una casa i es va dirigir corrents cap a la nau a alertar de la presència policial a la resta d'investigats.Tot seguit, els policies van interceptar quatre homes més que sortien del magatzem on hi havia la plantació.Un cop detinguts els cuidadors de la plantació, els investigadors van fer l'escorcoll del magatzem. Es tractava d'una gran edificació amb prop de 200 focus, una trentena de ventiladors, 5 aires condicionats i tot un sistema d'extracció de fums. Tot alimentat per tres generadors.Pel que fa a la droga, els investigadors van localitzar 100 kg de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució, més de 1.200 plantes amb cabdells a punt per ser recollits, prop de 6000 plantes en altres estats de creixement i uns 11 kg de pol·len de marihuana. A més, els detinguts comptaven amb una bàscula de grans dimensions.En l'escorcoll a la zona interior del magatzem, on vivien els detinguts, es va localitzar una arma de foc curta real amb munició.Els cinc detinguts van passar dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls i l'autoritat judicial va decretar l'ingrés a presó dels cinc.