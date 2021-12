Celebrar un cap d'any 100% sostenible

S'ha presentat el primer Cotilló sense plàstic, un producte elaborat a la Canonja

Actualitzada 19/12/2021 a les 18:45

Celebrar el Cap d'Any amb menys residus i fent servir productes reutilitzables. Aquesta és la idea que hi ha al darrere del projecte Cotilló Sense Plàstic, un producte consistent en una bossa de paper que inclou elements de cartó o paper, com ara collarets de paper de seda, barrets, elements de photocall, ulleres, i un aplaudidor de cartó. Tot plegat, pensat i elaborat per erradicar el plàstic de la celebració de Cap d'Any, una data en què aquest element és protagonista absolut a l'hora de les campanades.

El Cotilló Sense Plàstic és una iniciativa de la marca intercooperativa Circulars, un programa d'economia social i cooperativa que promou el consum conscient. Però, a més de buscar un impacte ambiental, aquest producte innovador és també una iniciativa de caràcter social, ja que s'ha dissenyat i produït per persones amb diversitat funcional, a través de l'Estudi Creatiu i de Disseny que impulsen la cooperativa El Far i la Fundació Topromi (Fundació Catalunya La Pedrera).

L'empaquetatge de les bosses s'ha realitzat a les instal·lacions de la Fundació Topromi a la Canonja, que disposa d'un centre de treball per a una dotzena de persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial, i que també promou la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió social, sobretot noies.

«Participar en aquest projecte ens permet generar nova ocupació», afirma Eva Calvés, directora de Topromi. «Vist l'èxit que ha tingut, ens agradaria molt que l'any vinent tingués continuïtat i que poguéssim fer-ne moltes més, perquè vol dir que es valora la feina que fan les persones amb discapacitat», afegeix l'Eva.

L'objectiu dels promotors de la iniciativa és que les persones que comprin el cotilló, a més d'optar per un producte que respecta el medi ambient, el puguin guardar i reutilitzar-lo any rere any, de la mateixa manera com es fa amb la resta de decoració i elements nadalencs. Així, el producte fomenta l'economia circular perquè es pot reutilitzar i reciclar.

El Cotilló Sense Plàstic es pot adquirir a l'Espai Nautilus i l'Estanc Núria de Tarragona, La Caseta de l'Arbre i Batabat de Reus, Quart Tercera de Torredembarra, a la botiga del Grup de Consum la Bajoca de Valls i a la lliberia Torrevisca de Cambrils, així com a les botigues Abacus. També es pot reservar segons demanda per Internet al web de la cooperativa Dignidart (www.dignidart.com) fins al 27 de desembre o fins a exhaurir existències. El preu de venda és de 5 euros.

El projecte Circulars compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta iniciativa planteja un canvi en els hàbits de producció i consum dels productes d'un sol ús. A partir d'aquí, sota la marca Circulars, es promouran articles que no generin residus. En el marc d'aquesta iniciativa, el primer producte on s'ha decidit actuar és el cotilló, un element fortament integrat en les nostres festes de Cap d'Any.