Tres ferits a les carreteres tarragonines i a les Terres de l'Ebre

Els bombers han traslladat als tres conductors a l'Hospital sense haver de lamentar lesions greus

Actualitzada 19/12/2021 a les 11:16

Aquest matí, el cos de Bombers de la Generalitat ha actuat en tres accidents de trànsit diferents a les carreteres tarragonines i de les Terres de l'Ebre, resultant en tres ferits que, sortosament, no han patit lesions greus.Arribant a tres quarts de set, els bombers es desplaçaven a l'enllaç entre la T-11 i l'autovia del Mediterrani A-7, on una conductora s'ha estimbat a la rotonda. El cos l'ha traslladat a l'Hospital Joan XVIII de Tarragona.Passats cinc minuts d'un quart de vuit, un altre vehicle s'accidentava en intentar evitar a un animal que travessava la carretera TP-7225 a prop de Constantí. El conductor ha resultat ferit lleu i també ha estat traslladat a l'Hospital Joan XVIII.I a les deu del matí, a la carretera TV-3022, en el seu pas per Rasquera, a la Ribera d'Ebre, un vehicle ha abandonat la calçada. Els Bombers s'hi han desplaçat i han ajudat al conductor que ha resultat ferit amb contusions per tot el cos.