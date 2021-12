Entitats ecologistes criden a preservar el paisatge de l'entorn d'Alforja aprofitant la Marató

Reivindicacions variades del territori

Sota el lema 'Defensem el paisatge. Defensem casa nostra', l'Ateneu Cultural ha realitzat una caminada que ha començat al nucli d'Alforja i ha recorregut el Coll d'Alforja, la cresta de la serra del Mirador, el Coll de Cortiella, la Miranda i finalment, ha acabat a l'ermita de Puigcerver. Es tracta d'un entorn natural on recentment s'han plantejat diversos projectes d'energies renovables. Segons Ferrer, no es posicionen en contra de la transició ecològica, sinó que es faci «malmetent altres béns públics que haurien d'estar estrictament protegits». En aquesta línia, el president de l'Ateneu Cultural ha assegurat a l'ACN que en el cas de 'Lo Vedat del Pany', l'estudi d'impacte ambiental que no va incloure una espècie protegida de flora que hi ha a la zona. Per tot plegat, Ferrer ha instat a la necessitat de protegir l'espai de l'ermita de Puigcerver o la serra del Mirador, on s'hi ha plantejat un avantprojecte d'energia eòlica.Una quinzena de persones han matinat aquest diumenge per caminar durant unes cinc hores pel paisatge natural d'aquestes muntanyes. Aquesta és una sortida que cada any organitza la secció excursionista de l'ateneu cultural i que serveix per tancar l'any, a més d'arreglar el pessebre que es troba al Cim del Mirador. Els anys que aquesta cita coincideix amb la celebració de la Marató de TV3, els organitzadors fusionen les dues causes –la solidària i la reivindicativa- i s'ha deixat col·locada una vidriola perquè els assistents poguessin fer donacions per la causa.Més enllà del parc eòlic 'Lo Vedat del Pany', diverses entitats ecologistes han fet sentir la seva veu envers altres qüestions ambientals que es plantegen a la zona. N'és un exemple el cas del cabal ecològic del riu Siurana, sobre el qual GEPEC ha considerat que la proposta feta aquesta setmana pel Govern no és suficient i per això reclamen ampliar-lo.El vicepresident de l'organisme, Ernest Vives, també ha rebutjat la proposta de la construcció de la MAT que afectaria diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Vives ha criticat que aquest tipus de projectes «creuen el territori d'est a oest i de nord a sud per transportar l'energia a les zones amb més consum», un model al qual GEPEC s'hi oposa frontalment. Per contra, exigeix que els projectes energètics tinguin en compte el posicionament de les diferents entitats del territori abans d'implantar-se. L'acció d'aquest diumenge ha estat organitzada per l'Ateneu Josep Taverna i hi ha col·laborat GEPEC, la Plataforma Riu Siurana Viu i la Xarxa Catalana per la transició energètica justa.