El risc de rebrot segueix disparat a la demarcació de Tarragona en una nova jornada amb més de 300 positius per covid-19

Els hospitals mantenen els mateixos ingressats respecte a dades anteriors i a l'ocupació a les UCI puja lleugerament

Actualitzada 19/12/2021 a les 12:24

Catalunya

La demarcació de Tarragona registra una nova jornada amb més de 300 positius per covid-19. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut el risc de rebrot continua totalment disparat. Al Camp de Tarragona se situa en 849 punts, un nivell de risc molt elevat que no es veia en mesos. De la mateixa manera, a les Terres de l'Ebre els nivells passen ja del miler de punts i es troba en una situació de risc molt elevat de 1.041 punts.Al Camp de Tarragona s'han sumat aquesta jornada 241 nous positius que s'acumulen als 69,947 confirmats des de l'inici de la pandèmia. La velocitat de propagació al territori també augmenta 10 dècimes i es queda en 1,73 punts. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 125 casos nous que s'acumulen al total de 18.133 confirmats. La velocitat de propagació augmenta a 1,40.Segons les últimes dades atorgades per Salut, no s'ha detectat cap nova defunció a tot el territori. Els hospitals de la demarcació no presenten grans canvis respecte als nivells d'ingressats per covid-19. Al Camp de Tarragona hi ha 70 (-1) pacients a planta mentre que les UCI del territori sumen 3 nous crítics, així que l'ocupació total puja a 23. Pel que fa a les Terres de l'Ebre hi ha 20 (-1) ingressats a planta mentre que les UCI del territori també augmenten els ingressats i l'ocupació total es queda en 11 (+1).El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 606.613 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 468.082 totalment vacunades i 138.531 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 689 primeres dosis i 117 segones dosis. Això fa que 479.049 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 425.586 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 1.155 persones que se sumen al total de 108.150 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 147 amb la primera dosi, deixant un total de 141.498 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 127.381 persones, 63 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 388 persones que se sumen al total de 36.977 que ja tenen la dosi de reforç.Catalunya suma 11 crítics més per covid i ja supera els 300 ingressats a l'UCI (307), segons les dades del Departament de Salut. En paral·lel, hi ha 6 ingressats més als hospitals (1.144) i s'han declarat 4.196 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.033.700 casos. El risc de rebrot continua a l'alça i s'enfila a 1.132 (+122), mentre que l'Rt puja vuit centèsimes fins a 1,73. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia es manté en 24.305 defuncions. L'11,34% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 628,77 a 674,31, mentre que a 7 dies puja de 391,45 a 446,64.