La pandèmia continua empitjorant a la demarcació de Tarragona que suma dues defuncions per covid-19 i més de 500 positius

El risc de rebrot està totalment disparat tant al Camp com a les Terres de l'Ebre a les portes de les festes de Nadal

Actualitzada 18/12/2021 a les 10:11

Catalunya

La pandèmia a la demarcació de Tarragona continua empitjorant. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut, s'han detectat dues noves defuncions al Camp de Tarragona, que s'acumulen al total de 1.238 des de l'inici de la pandèmia mentre que a les Terres de l'Ebre mantenen els 194 morts de la darrera jornada.El nombre de casos també augmenta a Tarragona a les portes de les festes de Nadal. Al Camp de Tarragona s'han detectat 396 nous positius que s'acumulen al total de 69706 des de l'inici de la pandèmia. Els indicadors epidemiològics també pugen i el risc de rebrot es troba en una situació molt elevada de 755 (+101). A les Terres de l'Ebre la situació és encara més greu amb un risc de rebrot de 979 (+47) i el nombre de contagis durant l'última jornada és de 145, que se sumen als 18.008 totals.Els hospitals del Camp de Tarragona sonen 4 nous pacients que sumen un total de 74 ingressats a planta. A les UCI del territori se sumen dos nous crítics i el nombre total puja a 20. A les Terres de l'Ebre, en canvi, els centres de salut agafen aire, ja que els pacients a planta s'han reduït en 4, això deixa només 21 ingressats a planta i 10 crítics a les UCI, que mantenen els mateixos respecte a la darrera jornada.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 606.422 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 467.946 totalment vacunades i 138.476 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 872 primeres dosis i 746 segones dosis. Això fa que 478.360 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 425.469 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 5.023 persones que se sumen al total de 106.995 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 427 amb la primera dosi, deixant un total de 141.351 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 127.318 persones, 334 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 1.564 persones que se sumen al total de 36.589 que ja tenen la dosi de reforç.El risc de rebrot a Catalunya ha superat els 1.000 punts i se situa en 1.010 (+108) i l'Rt també puja, passant de l'1,59 a l'1,65. El Departament de Salut ha declarat un ingressat menys per covid-19 a Catalunya (1.138) però 9 crítics més a l'UCI (296). A més, Salut ha declarat 7.519 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.029.504 casos. En les darreres 24 hores s'han notificat 19 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.305 defuncions. L'11,4% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 581,53 a 628,77, mentre que a 7 dies puja de 368,35 a 391,45.