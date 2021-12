Prop de 700 infants i joves de Constantí participen de la Cantada d'una Nadala conjunta

El municipi recupera un dels actes més tradicionals de les festes

Actualitzada 17/12/2021 a les 15:32

Constantí ha recuperat aquest any un dels actes tradicionals i amb més participació de la programació de Nadal, la cantada d'una nadala conjunta, que aplega centenars d'alumnes dels centres educatius del municipi a la Plaça de les Escoles Velles. L'any passat, a causa de la pandèmia, la cantada es va haver de gravar en format vídeo i es va poder veure a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i també es va poder escoltar per Constantí Ràdio.Aquest any s'ha recuperat la presencialitat i l'activitat ha comptat amb la participació d'uns 700 nens i nenes de la Llar d'Infants Gu-gu, les escoles Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà, i l'Institut de Constantí, que s'han distribuït en 37 grups per tota la plaça.L'activitat ha estat coordinada per l'Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens i, com a novetat, un grup de professors i alumnes de l'escola han estat els encarregats de l'acompanyament musical en directe.La nadala escollida per aquest any ha estat És Nadal de nou de l'àlbum Un hivern de colors (2016) d'Anna Llopart i Xavi González.