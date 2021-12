En les darreres vint-i-quatre hores s'han detectat 426 contagis

Actualitzada 17/12/2021 a les 11:55

La situació a Catalunya

Les dades epidemiològiques segueixen a l'alça a tota la província en una jornada en la qual el risc de rebrot s'ha disparat: al Camp de Tarragona és de 564 punts, 99 més que ahir, i a les Terres de l'Ebre arriba als 831 punts, 101 més. Pel que la velocitat de propagació del virus (Rt) al Camp de Tarragona segueix a l'alça i avui és d'1,54 mentre que a les Terres de l'Ebre baixa lleugerament fins a 1,38.Aquest empitjorament es per culpa de l'augment de contagis que viu Catalunya aquesta setmana. En les darreres vint-i-quatre hores s'han detectat 311 casos nous a les comarques tarragonines, 69.310 des de l'inici de la pandèmia, mentre que a les comarques ebrenques se n'han detectat 115, que se sumen als 17.863 totals.En canvi la pressió hospitalària a la demarcació es manté en xifres semblant i no presenta un augment considerable. Al Camp de Tarragona hi ha 70 ingressats a planta, i 18 a les UCI, tres menys en total. A l'Ebre hi ha 25 ingressats a planta i 10 pacients crítics a les UCI del territori.El Departament de Salut ha declarat 11 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.139) i 6 crítics més a l'UCI (287). En paral·lel, l'Rt puja d'1,47 a 1,59, mentre que el risc de rebrot puja 136 punts i és ara de 902. Salut ha declarat 5.887 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.021.985 casos. En les darreres 24 hores s'han notificat 11 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.286 defuncions. L'11,41% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 534,84 a 581,53, mentre que a 7 dies puja de 305,81 a 368,35.