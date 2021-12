Torna la degustació popular del caldo de Nadal a Valls

El brou s'elaborarà amb productes comprats a les botigues de la plaça de l'Oli i a les parades del Mercat de la Fruita i la Verdura

Actualitzada 16/12/2021 a les 16:03

El dimecres 22 de desembre tindrà lloc, a la plaça de l'Oli, una nova cita gastronòmica on es realitzarà i degustarà un caldo de Nadal, la proposta és organitzada conjuntament per la regidoria de Comerç i Turisme i l'Associació de Restauradors de Valls. L'activitat consistirà en preparar un caldo, a partir de les 10 del matí, amb productes comprats a la mateixa plaça, tan a les botigues com a les parades del mercat, i quan estigui a punt, s'oferirà gratuïtament a tots els presents perquè el puguin degustar. Està previst que es serveixin unes 400 degustacions, les quals es serviran amb una tassa per a qui vulgui degustar-ho a la mateixa plaça, o qui vulgui podrà portar un embàs per emportar-s'ho cap a casa.El caldo de Nadal és la segona edició d'aquesta activitat promocional del mercat de la fruita i la verdura. Amb el lema «Vine al mercat, hi trobaràs la ciutat autèntica», el mercat de la fruita i la verdura de Valls, amb més de vuit segles d'història, celebra diferents activitats promocionals. L'objectiu de la campanya de promoció del mercat vol posar en valor els productes km0 que s'hi poden trobar i recordar els beneficis de consumir productes de temporada, així com la importància de mantenir els mercats com aposta per a la sostenibilitat de l'activitat de la pagesia i el model de comerç de proximitat. Durant tot l'any se celebren actes promocionals, com showcookings, la Favatada popular, l'Esmorzar de veremadors o la Jornada gastronòmica del calçot.