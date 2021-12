Salou aprovarà un pressupost per a 2022 enfocat a les inversions i la recuperació econòmica

Serà de 52.741.500 MEUR, la qual cosa representa un augment del 12,79% respecte a l'any anterior, i amb 6.617.959,5 € destinat a inversions

Actualitzada 16/12/2021 a les 16:17

L'Ajuntament de Salou aprovarà els pressupostos municipals de 2022, en el decurs de la sessió plenària de caràcter ordinari que se celebrarà aquest divendres. Aquest dijous els ha presentat l'alcalde Pere Granados, acompanyat del regidor d'Hisenda i Gestió Econòmica, Yeray Moreno, i el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán.

El pressupost serà de 52.741.500 euros, un 12,79% més respecte a l'any anterior, on els principals objectius de la despesa són garantir la qualitat de vida dels salouencs i les salouenques; mantenir els nivells de qualitat dels serveis municipals, l'atenció a emergència social, garantint les necessitats bàsiques de les families més vulnerables, i la reactivació de l'economia. En aquest aspecte, l'alcalde ha remarcat l'aportació extraordinària que fa l'Ajuntament al Patronat de Turisme, per suplir la baixada de l'ingrés corresponent a la taxa turística.

Inversions

Pere Granados ha explicat que «reprenem aquelles inversions que van quedar paralitzades en el seu moment, per la crisi provocada per la COVID-19». En aquest sentit, «cal destacar que hi haurà un salt molt important en la millora de la imatge i la qualitat urbana de Salou, pel que fa a l'espai públic -carrers, places i voreres-, a través d'intervencions de 'microurbanisme'».

Entre les intervencions, destaquen, el Casal de la Dona; l'ampliació de l'Skate Park; el cobriment d'una pista a l'Escola Santa Maria Del Mar; la reposició de 7 zones; la remodelació d'11 places per convertir-les en espais renovats, renaturalitzats i de convivencia per tal d'impulsar la qualitat i la sostenibilitat de l'espai públic, repercutint en la millora de la qualitat de vida de les persones; el pla de millora de jardineria; el pla de millora de voreres, prioritzant la mobilitat del vianant; la il·luminació del carrer Saragossa; l'actuació a la Platja Llarga i la renovació d'equipaments de platja del Camí de Ronda.