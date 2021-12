Prades busca tècnic de turisme per a l'oficina del poble

El consistori espera atraure a algun candidat o família que es quedi a viure al poble

Actualitzada 16/12/2021 a les 12:18

Prades busca tècnic de turisme per tal de gestionar la destinació a nivell turístic, l'Ajuntament de Prades convoca la plaça de tècnic de turisme per a la selecció d'una plaça de personal fix, mitjançant concurs-oposició lliure. La plaça que s'ofereix té un caràcter de personal laboral A2 en jornada completa dins de la plantilla de l'Ajuntament. Un dels principals requisits és que l'aspirant estigui en possessió del títol de Cicle de formació professional en l'especialitat de guia, informació i assistència turístiques o bé Grau en turisme.La persona que obtingui la plaça haurà de fer tasques de gestió i administració com ara elaborar el pla d'actuació anual o controlar els aspectes econòmics que afecten la seva àrea. Entre altres tasques, també haurà d'organitzar actuacions promocionals diverses així com atenció al públic i fer visites guiades al nucli antic i a l'Ermita de l'Abellera.El consistori espera atraure a algun candidat o família que es quedi a viure al poble. L'any passat es van empadronar una trentena de persones atretes per l'entorn privilegiat, el teixit associatiu actiu que programa activitats durant l'any juntament amb l'Ajuntament i empreses, així com la disponibilitat d'equipaments com gimnàs, piscina a l'estiu o escola rural i projectes com el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, un complex residencial per a gent gran o l'arribada de fibra òptica el 2022. També es vol trencar amb el tòpic de mala accessibilitat viària. En rares ocasions la neu ocasiona problemes i molts veïns i veïnes del poble es desplacen a diari a fora del poble a treballar.Les bases es poden consultar a la web de l'Ajuntament www.prades.cat/noticies . Les sol·licituds es poden presentar al registre general de l'Ajuntament fins a vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de publicar-se l'anunci al BOP.