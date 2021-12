Parlem sobre salut mental?

Aquest cap de setmana es faran dos cicles de xerrades divulgatives sobre recerca biomèdica en salut mental

L'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l'Hospital Universitari Institut Pere Mata són referents del territori en l'àmbit nacional i internacional en la investigació biomèdica en salut mental.

Una part fonamental del seu treball és també la divulgació i, per això, els pròxims dies 17 i 18 de desembre han organitzat dues jornades que, mitjançant tallers i xerrades, acostaran la recerca biomèdica en salut mental a la població. Les sessions es faran divendres 17 de desembre al Teatret del Serrallo de Tarragona (de 17 h. a 20.30 h.) i el dissabte 18 de desembre a Cal Massó de Reus (de 10.30 h. a 13 h.).

Els encarregats de fer les xerrades, que seran per a tots els públics i de curta durada, són els mateixos investigadors dels centres. Les intervencions giraran al voltant de les investigacions sobre psicosi que formen part del projecte finançat per La Marató de 2008 sobre les primeres fases d'aquesta malaltia. Hi intervindran Irene Moreno i Vanessa Sánchez (Què és la psicosi i com la tractem?); Laura Ortega (Estrès i qualitat de vida); Lourdes Martorell (Leptina, l'hormona de la gana); Gerard Muntané (Estudi del genoma complert) i Elisabet Vilella (Diferències epigenètiques). A més, hi haurà tallers per a infants i joves, de 15 minuts de durada, amb les temàtiques Què hi tens al cap? (de 5 a 10 anys); Coneixes la salut mental? (de 10 a 15 anys) i Investiga('t)! (de 15 a 20 anys).

«El nivell és apte per a tots els públics, perquè encara que les paraules puguin ser complexes, farem que arribin a tothom», assegura Lourdes Martorell, investigadora de l'Institut Pere Mata i l'IISPV. La doctora en bioquímica explica que parlar sobre salut mental per al públic en general és de vital importància perquè les malalties mentals són molt freqüents: «Se sap que una de cada quatre persones patirà en un moment o altre de la seva vida un trastorn mental». A més, subratlla la investigadora reusenca, «molts dels símptomes dels trastorns mentals són compartits. Per tant, és necessari conèixer-los i que ens sensibilitzem envers les persones que els pateixen».

Quant a la recerca biomèdica en aquest àmbit, Martorell assenyala que «és la germaneta pobra de la investigació», degut sobretot «a l'estigma que encara arrossega i que fa que la gent no en vulgui parlar». En aquest sentit, la doctora pensa que es pot fer un paral·lelisme amb el càncer: «Havia passat el mateix, al principi tampoc se'n volia parlar gaire, però ara ja se'n parla obertament, es fan campanyes i els tractaments són de medicina personalitzada». L'objectiu, assegura, és clar: «Hem d'aconseguir que en l'àmbit de la salut mental es faci tota la investigació possible per poder oferir també tota aquesta medicina personalitzada».

I, en aquest treball, subratlla la Lourdes, la divulgació hi juga un paper clau: «Hem d'explicar a la gent com estem invertint els recursos i també tots els avenços que estem fent».