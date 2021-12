Obre el tradicional Pessebre de Sorra de la Pineda

L'obra ocupa uns 200 metres quadrats de superfície i s'han utilitzat 400 tones de sorra

Actualitzada 15/12/2021 a les 21:24

La Pineda (Vila-seca) ja llueix un any més el seu tradicional Pessebre de Sorra, al Parc del Pinar de Perruquet. Des d'aquesta mateixa setmana ja es poden visitar les escultures que han estat esculpint un total de set artistes internacionals, provinents de Dinamarca, Letònia, Bèlgica, Països Baixos, Txèquia i també de Catalunya, durant una setmana. El Pessebre de Sorra ocupa uns 200 metres quadrats de superfície i per alçar-les es fan servir gairebé 300 metres cúbics de sorra, fet que suposa treballar amb 400 tones de sorra per tal de recrear aquests pessebres. Al costat del pessebre, es duen a terme diverses activitats familiars de temàtica nadalenca per a gaudir d'aquesta tradició vila-secana. Enguany estan previstos diversos concerts de Nadal, contes i titelles a la vora del Pessebre. Diumenge, 19 de desembre, a les 12.00 h., s'oferirà espectacle de titelles El Nadal i els tres porquets, a càrrec de la Companyia de Titelles Sebastià Vergés. Al costat de les escultures s'instal·larà la Haima Reial.