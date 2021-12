L'Ajuntament de Roda de Berà i Blue Force recullen joguines per als infants de l'illa de La Palma

Es van recollir més de 700 quilos de joguines

Actualitzada 16/12/2021 a les 12:34

Ahir al matí una dotzena de membres de l'equip Blue Force de l'Associació de policies CCA COPLAND van carregar en dues grans furgonetes més de 700 quilos de joguines per als infants de l'illa de La Palma. Aquestes havien estat emmagatzemades, mentre es desenvolupava la campanya solidària, a la sala polivalent del Punt d'Informació Juvenil, que l'Ajuntament els va cedir per col·laborar amb l'entitat.La campanya 'Una joguina per un somriure, activa la Blueforce' ha comptat amb la implicació de 30 comissaries entre les policies locals i Mossos d'Esquadra, i més d'una seixantena de membres, a més d'ajuntaments, entitats, empreses privades i col·legis, com és el cas de l'escola El Cucurull de Roda de Berà.Coordinats amb el Cabildo de La Palma, Blue Force ha aconseguit recollir joguines -didàctiques i material per fer manualitats- per arribar a tots els nens i nenes afectats per l'erupció del volcà Cumbre Vieja.Els regidors de l'equip de Govern Gerard Solé i Manel González van ser-hi ahir amb ells per acomiadar-los abans del seu viatge. Després de fer nit a Ciutat Real, avui arribaran a Cadis on agafaran el ferri que els portarà fins al seu destí, l'illa de La Palma. Els i les policies que viatgen, ajudaran els patges dels Reis d'Orient a fer més fàcil la seva feina, ateses les dificultats que Ses Majestats poden tenir per arribar a l'illa, i hi col·laboraran amb tot el que puguin necessitar els palmeros.