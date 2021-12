Els carters de Salou es mobilitzen pel canvi de sistema de repartiment

Afirmen que es tracta d'una reducció 'de facto' d'una plantilla en la que ja falten tres repartidors

Actualitzada 15/12/2021 a les 21:05

Els carters de Salou van protagonitzar ahir un esmorzar reivindicatiu i de protesta contra el nou model de repartiment que Correus ha implantat al municipi, a Amposta i a Gandesa i que consideren que és, de facto, «una reducció de plantilla encoberta».

El nou sistema, que va començar com a prova pilot en altres ciutats de l'Estat i que està cridada a instaurar-se progressivament a tot arreu, preveu l'agrupació de les quatre zones de repartiment actual d'un carter en una gran zona subdividida en tres parts. D'aquesta manera, l'extensió geogràfica que abasten quatre carters, serà assumida per tres. «Diuen que el quart carter farà de suport dels altres, però, de fet, és una reducció encoberta del 25 %», explica Pau Pastor, secretari general de la CGT de Correus a Tarragona. «L'objectiu és obrir més espai per la paqueteria, apostar per aquest servei i deixar de banda, cada cop més, el servei postal universal, el qual és menys rendible», afegeix.

Segons el representant sindical, el problema rau en el fet que el nou sistema de carteria –conegut com a Sistema 3/4– no només suposarà l'empitjorament de les condicions laborals dels carters, sinó que anirà en detriment de la qualitat del servei.

«Ara per ara, Salou és una de les oficines on falta personal i els carters estan desbordats. El nou sistema contribuirà a fer que es retardin els lliuraments, les entregues es puguin fer malament i implicarà més rotació de personal. Molts carters acaben coneixent el veïnat, la qual cosa facilita el servei», explica.

Des del sindicat sospiten que el nou sistema podria significar que no es contractessin mai els tres carters que, a hores d'ara, falten a l'oficina de Salou i que són necessaris per oferir un servei òptim. I és que la CGT assegura que la contractació del personal de les borses de treball de Correus també es reduirà, «ja que la mesura contempla que treballadors de la filial Correus Exprés puguin, en moments puntuals, reforçar al personal de les carteries».

Per tot plegat, els representatns sindicals tenen previst reunir-se demà amb el regidor de Dinamització Econòmica i Ocupació de Salou, Hèctor Maiquez. La plantilla de carters de Salou vol informar el consistori de les conseqüències que tindrà el nou sistema en la qualitat del servei a la capital de la Costa Daurada i demanarà que l'ajudi a mediar amb l'empresa.