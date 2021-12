Salou reforça la seguretat als comerços per les festes de Nadal

L'Ajuntament de Salou, a través de les àrees de Seguretat Ciutadana i Dinamització Econòmica, i amb el suport de la Policia Local, ha posat en marxa una campanya de reforç de la seguretat als comerços del municipi, en el marc de les festes de Nadal, una acció que es du a terme cada any.

Aquesta iniciativa l'ha donat a conèixer, el matí d'aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, junt amb el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, a peu de carrer, durant la primera ronda de visites informatives als establiments del municipi. També han anat acompanyats de l'inspector cap de la Policia Local de Salou, José Luís Gargallo, i una patrulla d'agents.

Dues patrulles -cadascuna formada per dos policies-, repartides en torns de matí i tarda, duen a terme aquesta primera ronda de visites, per tal de lliurar als comerciants tot un seguit de consells senzills i pràctics per evitar delictes i furts; així com un adhesiu i un calendari de l'any 2022, editat per la Policia Local, ambdós amb els telèfons de contacte i correus electrònics de la comissaria i d'emergències; i un cartell amb les recomanacions sanitàries, que compta amb un codi QR que enllaça amb la pàgina web del Departament d'Interior de la Generalitat, de manera que les mesures sempre estaran actualitzades.

Un cop finalitzada la primera ronda de visites, es concertaran reunions personalitzades amb els responsables dels establiments, per tal d'aprofundir, de manera detallada, en les mesures de prevenció de delictes que poden patir relacionats amb targetes de crèdit o bitllets falsos, entre d'altres qüestions. Aquesta segona visita s'adaptarà a les necessitats de cada comerç.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, ha explicat que «reforcem la patrulla de proximitat que, normalment, ja actua en horari comercial, dotant-la d'una d'extraordinària, especialitzada en aquestes qüestions, que actuarà, sobretot, en els horaris de tancament, perquè aquests es puguin fer amb total seguretat». També ha informat que «enguany, fem èmfasi, també, en la normativa sanitària que pugui afectar, tant al comerç, com a la restauració, per tal de resoldre possibles dubtes».

Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, ha manifestat que «aquesta iniciativa l'agraeix molt el comerç i la ciutadania, i l'agraïm, també, des de la nostra àrea, per tot el suport que dona al teixit comercial, i d'ajut i de servei a les activitats del municipi». Així mateix, ha valorat la previsió d'aquesta campanya de Nadal, assenyalant que «serà bona, millor que l'any passat, atès que la gent té ganes de sortir, fer les compres i gaudir del Nadal al comerç i a la restauració, i, en general, al municipi».

Mesures i recomanacions

Algunes de les mesures sanitàries són les següents:

-Fer ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic.

-Fer el pagament de la compra, preferentment, a través de mitjans electrònics (targeta de crèdit o mòbil), per tal d'evitar el contacte amb diners físics.

-I, en el cas de la restauració, la mostra obligatòria del certificat de vacunació vigent.

D'altra banda, algunes de les recomanacions de seguretat són:

-No acumular diners en efectiu a les caixes registradores i buidar-les sovint.

-Evitar portar grans quantitats de diners a les entitats bancàries i fer-ho, gradualment, sense esperar-se al tancament del comerç.

-Comprovar sempre les mesures de seguretat dels bitllets d'euro.

-Limitar les vies d'accés a l'establiment per facilitar el control i dificultar la fugida en cas de robatori.

-Advertir amb rètols que es pot demanar als clients que ensenyin les seves bosses i motxilles.

-Instal·lar un sistema d'alarma visible des de l'exterior i connectat a una centraleta, així com sistemes de videovigilància i circuit de gravació intern.

-Instal·lar xips de seguretat als productes.

-Recordar que les targetes de crèdit són personals i intransferibles.

-Ser rigorós a l'hora de comprovar les dades del titular de la targeta.

-Davant de qualsevol irregularitat, sospita o moviment estrany, no entreu en discussions i aviseu, amb discreció, la Policia.