Un gran nombre d'agents tallen tot el carrer des del migdia

Actualitzada 15/12/2021 a les 16:24

La policia escorcolla des d'aquest migdia l'àtic on vivia l'home que ahir va protagonitzar un tiroteig a l'empresa Securitas de Tarragona i va ferir tres persones i un agent de mossos durant la seva fugida. De fet, la policia ha desallotjat tot l'edifici, el número 10 de l'avinguda de María d'Alcover i no permeten que la resta de veïns del carrer passin per davant del bloc. Veïns del carrer relaten que han vist entrar els gossos de la Unitat Canina. Tenint en compte que l'home tenia cinc armes curtes i un fusell, tal com ha confirmat el president del club de Sant Salvador, Xavier Fau, tot fa pensar que l'home podria estar en possessió de munició o altres artefactes al seu habitatge.