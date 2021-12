La nit del Premis Cambra Reus servirà per reconèixer 44 realitats empresarials

Als guardons que lliure la corporació s'hi afegeixen enguany els Premis Reus Empresa 2021 i el Premi pel Medi Ambient Ciutat de Reus

Els Premis Cambra Reus 2021 es convertiran, el proper 22 de desembre, en l'acte central del 135è aniversari de la corporació que s'ha celebrat, amb més de seixanta actes programats arreu del territori corporatiu, durant el darrer trimestre.La gala, que es realitzarà a l'auditori Antoni Gaudí de Fira de Reus, servirà per reconèixer 44 realitats empresarials d'arreu de les cinc comarques que conformen l'àmbit d'influència de la corporació. Uns premis als que cal afegir les distincions dels premis de periodisme que serviran per distingir sis treballs periodístics que posen en valor el teixit empresarial de la demarcació. En aquesta ocasió seran guardonats els periodistes Jan Magarolas (NW Revista de Reus), Anna Fortuny (8TV), Marta Pons i Albert Torres (Canal Reus TV), Alba Cartañà (Reus Digital), Esteve Giralt (Indicador d'Economia) i Canal Reus.La convocatòria tindrà caràcter solidari ja que els assistents podran fer les seves aportacions per fer possible el nou parc infantil de l'escola d'educació especial Nostra Sra. del Mar de Reus, una realitat educativa de primera magnitud que també serà reconeguda amb un dels premis d'honor.La Cambra, que organitza els premis en col·laboració amb la regidoria d'Empresa i Ocupació i amb el patrocini, entre d'altres, de CaixaBank, ha volgut en aquesta ocasió fer un reconeixement explícit a diverses realitats sobre les que ha impactat la pandèmia durant aquests darrers mesos. Sectors com el turisme, la cultura (Tallers Avall) , la restauració (Rucuria, promotora del Quatre Molins de Cornudella) , el comerç (Estanc Reus 1, Unió botiguers i empresaris de l'Espluga de Francolí, Pastisseria Pepi d'Ulldemolins, Pastisseria Montaña d'Ascó, Cal Forner de Batea), les agències de viatge (Nuevos Destinos Ahuel) o el de les fires (Fira de l'Avellana de Riudoms) tindran un protagonisme destacat amb l'homenatge a empreses que exemplifiquen l'esperit de superació en un moment certament complicat.En paral·lel també es reconeixeran àmbits que defineixen línies estratègiques de la Cambra com és la Formació Professional (Institut Martí l'Humà de Montblanc i Fina Mestres, secretària executiva de la Fundació FP Empresa) o la promoció de productes agroalimentaris, amb especial atenció a la creació de la Farina de Mestral, el projecte que acompanya la Cambra en col·laboració amb el Gremi de Forners de Reus i el Baix Camp, l'Agropecuària Coperal de Santa Coloma de Queralt i la Farinera Poquet d'Ascó.Com ja va succeir en la darrera edició, els Consells Comarcals tindran un protagonisme destacat atenent que la Cambra articula la seva xarxa territorial a través dels mateixos Consells. L'oli de la DOP Terra Alta, Pescaporta Distribucions (Ribera), l'Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés (Priorat), el Càmping Serra de Prades (Conca) i el projecte de prontoteràpia que promou la MIDIT, la Mancomunitat de municipis que dibuixen Tivissa, Pratdip i l'Hospitalet de l'Infant i Vandellós, són els que lliuraran les màximes autoritats comarcals del #TerritoriCambraReus.Com no podia ser d'altra manera aquesta edició també servirà per posar en valor les empreses que s'han distingit en la lluita contra la pandèmia. Seran els Premis Honorífics Compromís que serviran per reconèixer tres centres hospitalaris -el Sant Joan de Reus, el Comarcal de Móra d'Ebre i l'Institut Pere Mata-, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, el servei de prevenció de riscos laborals Salut i Treball i l'empresa de fabricació de material sanitari Tecnol Health.A la part final de la gala es lliuraran els Premis d'Honor a diverses realitats cabdals al territori. Des del Port de Tarragona com a referent de la internacionalització al Grup Bon Preu, que construirà el seu nou centre logístic a Montblanc, passant pel Grup Fermator, que reconstruirà la seva fàbrica a Falset afectada pel temporal Filomena, o exemplificant casos com Freshly Cosmetics que construeix el seu centre logístic a Gandesa, DAMM pel suport incondicional a la Ganxet Pintxo, o el projecte Bons Reus de l'Ajuntament de Reus com a iniciativa de promoció comercial destacada.Seguint amb la voluntat de fer xarxa de la Cambra, aquesta convocatòria dels Premis Cambra es veurà enriquida amb el lliurament dels Premis que atorguen dues regidories de l'Ajuntament de Reus, els Premis Reus Empresa i el Premi pel Medi Ambient Ciutat de Reus.