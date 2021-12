El passeig Miramar de Torredembarra remodelat obrirà a finals de la setmana vinent

Els treballs de millora i del carril bici del municipi encaren la fase final i estan a punt de finalitzar

Actualitzada 14/12/2021 a les 21:37

El passeig Miramar, en el tram del passeig de la Sort i el passeig de l'Estació, tornarà a obrir a la circulació a finals de la setmana que ve. Les obres de remodelació d'aquest tram i del carril bici ja han arribat a la fase final.

Segons l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, si no sorgeix cap imprevist, el passeig podrà reobrir. Les obres només acumulen un lleu retard i en breu es finalitzarà l'asfaltat i la pintura i senyalització viària. Per poder reobrir, caldrà que la companyia de telefonia retiri un pal de cablejat a l'entorn de la rotonda amb el passeig de la Sort.

Rovira, que va visitar les obres ahir, va explicar que, amb les obres dutes a terme, «aquesta via esdevindrà més urbana, amb un aspecte més amable i de ciutat».Els treballs d'urbanització han comportat eixamplar les voreres i fer més estrets els carrils dels vehicles, a més d'ubicar passos elevats a les cruïlles, per reduir la velocitat a un màxim de 30 quilòmetres per hora, renovant tota la pavimentació, mobiliari urbà i il·luminació. També es preveu que les línies d'autobusos interurbans hi facin parada i així es podrà descongestionar el trànsit del centre de la vila. A més, la rotonda en la intersecció del passeig de la Sort amb passeig Miramar, permetrà evitar girs conflictius. Un altre aspecte destacat de les obres són els tres quilòmetres de carri bici i de vianants que tindrà Torredembarra des del límit amb Altafulla fins a Nova Torredembarra quan finalitzin les obres.

Les obres de condicionament d'aquest tram del passeig Miramar es van adjudicar el mes de febrer a l'empresa Sorigué SAU per un import d'1.036.152,86 euros (IVA inclòs) i un termini de vuit mesos. Les obres van començar el 19 d'abril. La direcció de les obres es va adjudicar a l'empresa Philae, Enginyeria de Projectes SL. (empresa que ja havia redactat el projecte) per un import de 22.324,50 euros (IVA inclòs). Les obres s'han finançat amb els 568.006,55 euros restants de la subvenció de l'Estat per a la reconversió d'aquesta via en urbana i amb recursos propis de l'Ajuntament de Torredembarra provinents d'endeutament.