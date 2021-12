L'executiu hauria encarregat fins a nou informes relacionats amb el nou Pla Director Urbanístic

Actualitzada 15/12/2021 a les 11:56

La plataforma Aturem BCN World i el Gepec-EdC han assegurat aquest dimecres en un comunicat que el Govern ha destinat 108.398,18 euros durant el 2021 en contractes per elaborar el nou planejament urbanístic per als terrenys on s'ha de situar el projecte de Hard Rock. Segons han detallat, les despeses s'han fet a través de l'Incasòl i han estat treballs, estudis i informes pel nou Pla Director Urbanístic, després que l'anterior fos anul·lat parcialment per una sentència judicial. Tal com han apuntat, totes les despeses s'han fet per la via del contracte menor -inferiors a 15.000 euros-, per la qual cosa no han estat publicitades. Les entitats han recordat que l'executiu havia dit que no es gastaria «ni un euro públic» en la iniciativa.