Salut declara tres defuncions per covid-19 a la demarcació en una jornada amb 445 nous contagis

El risc de rebrot al Camp de Tarragona frega els 400 punts

Actualitzada 14/12/2021 a les 10:18

La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 28 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.106) i 17 crítics més a l'UCI (259). En paral·lel, l'Rt es manté en 1,20, mentre que el risc de rebrot puja 52 punts i és ara de 569. Salut ha declarat 6.221 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia ja supera el milió. En concret, s'han confirmat 1.003.824 casos. En les darreres 24 hores s'han notificat 38 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.241 defuncions. El 10,36% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 441,50 a 486,71, mentre que a 7 dies puja de 239,50 a 273,23.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 21.320, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 16.658. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 152.391 PCR i 96.678 tests d'antígens, dels quals el 10,36% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (7,32%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,40 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.088.430 casos, dels quals 1.003.824 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 38 en les darreres hores i la xifra és de 24.241 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 4 i el 10 de desembre s'han declarat 46 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 49. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 986 persones; la setmana del 27 de novembre al 3 de desembre, n'hi havia 699.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 36.199 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 70 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.232. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.272 persones, cinc més en les últimes hores.

Segons informa el Departament de Salut, al Camp de Tarragona s'han registrat 65.966 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 306 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 68.189. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.236 persones, dues més.El risc de rebrot puja a 395 (+41) i l'Rt baixa a 1,14, dues centèsimes menys. La incidència a set dies és de 195. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 9,44%. En aquesta regió hi ha 72 pacients ingressats (-3).La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 16.890 casos confirmats per PCR o TA, 135 més que en el balanç anterior, i 17.459 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 194 persones des de l'inici de la pandèmia, una més en les últimes hores.El risc de rebrot baixa 10 punts fins a 764 i l'Rt baixa a 1,42, 17 centèsimes menys. La incidència a set dies és de 320. El 10,27% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 28 persones ingressades, les mateixes que en les últimes 24 hores.