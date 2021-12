Les Decennals 2021+1 tindran la pista de gel com un dels atractius de les activitats esportives i familiars

La pista estarà oberta durant els deu dies de les festes, del 28 de gener al 6 de febrer

Actualitzada 13/12/2021 a les 17:05

La pista de gel serà un dels grans atractius de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls 2021+1. Aquesta instal·lació de caràcter familiar que ha preparat la comissió participativa d'Esports de les Decennals, el Patronat Municipal d'Esports, amb la col·laboració del Club Patí Valls i l'Hoquei Club Valls i el patrocini de Prat Internacional Brands i Griffith Foods, estarà oberta durant els deu dies de celebracions, del 28 de gener al 6 de febrer.

L'equipament, amb una superfície de més de 400 m2 i una capacitat de 80 persones alhora per torn, s'instal·larà a la nova pista del complex esportiu El Vilar, situada a tocar del camp de futbol i del pavelló Joana Ballart. La reserva d'entrades es podrà realitzar, a partir del 7 de gener, per la mateixa plataforma online de les Decennals (accés) a un preu popular de 2,5 euros els menors d'edat i 3,5 euros els majors. Per l'actual situació de pandèmia es recomana efectuar preferentment la reserva d'entrades online, tot i que també es podrà realitzar presencialment a les taquilles centrals del Teatre Principal.

La pista de gel s'estrenarà ja el primer dia de les Decennals, el divendres 28 de gener en horari de tarda a partir de les 15h, i romandrà oberta la resta de les celebracions fins el diumenge 6 de febrer, en horari de matí d'11h a 14h i també de tarda-vespre, de 15h a 20h. Aquesta activitat lúdica organitzada per la comissió participativa d'Esports de les Decennals serà un dels grans atractius i complementarà, doncs, l'àmplia programació de caràcter familiar del programa de les festes.

L'entrada, a més de permetre patinar durant 30 minuts, inclou el lloguer dels patins. Serà obligatori portar mascareta i l'ús de guants per patinar i, per als menors de 10 anys, es recomana dur casc. D'altra banda, els menors de 5 anys, hauran d'anar acompanyats d'un adult a la pista.