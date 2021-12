Una cinquantena de persones retiren els residus generats a les antigues plantacions de marihuana a Mont-ral

La iniciativa, la primera d'aquestes característiques, ha permès desmantellar per complet dos antics campaments

Actualitzada 12/12/2021 a les 14:41

Una cinquantena de persones s'han organitzat aquest diumenge per retirar els residus generats a les plantacions de marihuana desmantellades a la zona de Mont-ral (Alt Camp). L'acció, inclosa a la iniciativa 'Basuraleza', se centra per primer cop en els campaments on vivien les persones que vigilaven i cuidaven les plantes. Després de l'operatiu policial, però, part dels residus -com ara tendes o productes químics- es van quedar al medi natural. El coordinador del Molí del Fort, Rubén Alcázar, ha remarcat que "si no fos pel voluntariat, ningú retiraria la brossa". En la mateixa línia s'ha lamentat l'alcalde de Mont-ral, Francesc Xavier Pagès, qui ha instat la Diputació de Tarragona a destinar més recursos a la neteja de l'entorn natural.