La pressió hospitalària augmenta a la demarcació de Tarragona en una nova jornada amb més de 300 positius per covid-19

Els pacients ingressats a planta augmenten però les UCI del territori mantenen els mateixos crítics del darrer dia

Actualitzada 12/12/2021 a les 10:12

Catalunya

La demarcació de Tarragona suma una nova jornada amb més de 300 nous casos de covid-19 registrats al territori. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut el risc de rebrot continua en una situació molt elevada a tot el territori. Pel que fa al Camp de Tarragona la situació continua en risc elevat de 354 punts, però es destaca que són 15 punts menys que la darrera jornada, la tendència es reverteix. La situació a les Terres de l'Ebre, en canvi, és totalment contrària i el risc de rebrot continua pujant i ja se situa en 757 (+34) punts.Tot i l'augment de contagis i la pressió hospitalària no s'ha registrat cap nova defunció per coronavirus a tot a les comarques tarragonines.El Camp de Tarragona suma 247 nous casos que s'acumulen al total de 67.620 des de l'inici de la pandèmia. PEl que fa a la pressió hospitalària, els pacients de planta augmenten en 3 i els hospitals ja sumen 66 ingressats. A les UCI, en canvi, es mantenen els 16 pacients crítics.A les Terres de l'Ebre s'han registrat 109 positius que se sumen al total de 17.215 des de l'inici de la pandèmia. Els hospitals del territori sumen 3 nous pacients a planta i ja acumulen un total de 30. Pel que fa a les UCI, es mantenen amb 6 crítics.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 603.725 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 465.819 totalment vacunades i 137.906 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 296 primeres dosis i 150 segones dosis. Això fa que 475.225 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 422.130 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 1.871 persones que se sumen al total de 80.118 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 53 amb la primera dosi, deixant un total de 140.243 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 126.166 persones, 71 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 989 persones que se sumen al total de 27.107 que ja tenen la dosi de reforç.Els hospitals superen els mil ingressats per covid-19 a Catalunya amb 1.013 (+37) i també hi ha 3 crítics més a l'UCI (237), segons informa el Departament de Salut. En paral·lel, l'Rt baixa sis centèsimes, fins a 1,22, mentre que el risc de rebrot cau 24 punts i és ara de 478. Salut ha declarat 3.369 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 994.218. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia es manté en 24.202 defuncions. El 9,05% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 402,65 a 403,13, mentre que a 7 dies baixa de 225,27 a 214,74.