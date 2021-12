Cornudella de Montsant decideix en una consulta popular si assumeix els costos d'instal·lar un caixer automàtic al poble

Més de 800 persones majors de setze anys estan cridades a votar en el primer procés participatiu del municipi

Actualitzada 12/12/2021 a les 18:20

Cornudella de Montsant ha organitzat una consulta popular per decidir si assumeix els costos d'instal·lar un caixer automàtic al poble. Més de 800 persones majors de setze anys estan cridades a votar en el primer procés participatiu del municipi. S'espera que la participació rondi el 15%, després de tota una jornada de votacions. Els costos de manteniment i instal·lació d'aquest caixer s'elevarien als 5.000 euros, que hauria de sufragar el consistori. A més, per cada operació, els clients hauran de pagar 1,35 euros.Aquest municipi del Priorat portava més de tres anys sense caixer automàtic i els veïns, per treure diners o actualitzar llibretes, havien d'anar a d'altres localitats com ara Prades o Reus per fer aquestes operacions.