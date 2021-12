El risc de rebrot segueix disparat en una jornada amb gairebé 400 nous positius a la demarcació de Tarragona

Els hospitals del territori sumen nous pacients a planta mentre que les UCI mantenen els crítics

Actualitzada 11/12/2021 a les 09:47

La demarcació de Tarragona lamenta una nova jornada amb el risc de rebrot disparat i ja se situa en 369 punts (+7) al Camp de Tarragona i 723 (+59) a les Terres de l'Ebre, tots dos territoris en una situació de risc molt elevat. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut, s'han registrat 392 nous positius a tot el territori en una jornada on no s'ha notificat cap defunció per covid-19.Al Camp de Tarragona s'han detectat 262 nous casos que s'acumulen al total de 67.373 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als hospitals del territori, el Camp acumula 63 (+1) pacients a planta i 16 (-1) a les UCI, segons les dades de Salut els ingressos continuen incrementant-se progressivament mentre que els crítics mantenen les xifres.A les Terres de l'Ebre s'han detectat 130 nous positius que s'acumulen al total de 17.106 casos confirmats. Als hospitals de l'Ebre s'acumulen 27 (+1) pacients a planta i 6 (+1) a les UCI del territori, que reflecteixen com aquesta nova ona està afectant el territori amb un increment considerable del risc de rebrot, a la pressió hospitalària i a la velocitat de propagació, que suma un total d'1,71.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 603.569 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 465.700 totalment vacunades i 137.869 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 499 primeres dosis i 916 segones dosis. Això fa que 474.929 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 421.980 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 6.763 persones que se sumen al total de 78.247 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 224 amb la primera dosi, deixant un total de 140.190 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 126.095 persones, 129 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 1.836 persones que se sumen al total de 26.118 que ja tenen la dosi de reforç.El Departament de Salut ha declarat 37 ingressats més per covid-19 a Catalunya (976) i 20 crítics més a l'UCI (234). En paral·lel, l'Rt baixa tres centèsimes, fins a 1,28, mentre que el risc de rebrot s'enfila 33 punts i és ara de 502. Salut ha declarat 4.441 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 990.849. En les darreres 24 hores s'ha notificat 9 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.202 defuncions. El 8,47% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 367,96 a 402,65, mentre que a 7 dies ho fa de 202,45 a 225,27.