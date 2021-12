Vuit dotacions de Bombers treballen en un incendi de vegetació a Cambrils

L'incendi ha començat en dos munts de restes de poda, per culpa del vent les flames han afectat una zona de vegetació propera

Estem actuant des de les 06:00 amb 3 dotacions de @bomberscat en incendi a la partida Ardiaca, entre urb. La Dorada i Marcambrils, de #Cambrils.

Recordem que estem en situació alerta per ventades #Vencat i amb el fort vent imperant, es necessari de mantenir precaució pic.twitter.com/clJID7IPXO — Policia Cambrils (@PoliciaCambrils) December 10, 2021

A les 6 del matí els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'una veïna de Cambrils que alertava que estava cremant una zona de vegetació al carrer Gòtic a la partida Ardiaca, entre les urbanitzacions de La Dorada i Marcambrils.Al lloc de les flames hi treballen 8 dotacions de Bombers. Segons ha pogut saber Diari Més, l'incendi ha començat en dos munts de restes de poda, per culpa del vent les flames han afectat una zona de vegetació propera. Bombers han sol·licitat l'ajuda d'una retroexcavadora per tal de moure les restes de poda i poder apagar l'incendi sense que es vegin afectades més zones.