Les Decennals 2021+1 reprenen la festa popular amb 525 activitats

Per primer cop a la història es trobaran 81 colles amb 8.400 castellers en un únic espai i dia amb motiu de les festes

Actualitzada 09/12/2021 a les 21:46

Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021+1, que se celebraran del 28 de gener al 6 de febrer, comptaran amb un programa que aplega 525 activitats organitzades per onze comissions informatives. La capital de l'Alt Camp, però, estarà de festa dies abans, ja que el programa d'actes previs començarà el dia 24. Les Decennals aplegaran, per primer cop a la història, 81 colles amb 8.400 castellers en un únic espai i dia.

El dia 28, el tret de sortida de les Decennals enllaçarà amb un veritable passeig de llum des del Centre Històric, on es disposaran les Lluminàries Patrimonials en les places del Pati i del Blat i en el carrer de la Cort, fins al Fornàs, on tindrà lloc, per primer cop, l'espectacle inaugural protagonitzat en aquesta ocasió per les Lluminàries Musicals dissenyades per l'empresa italiana Mariano Light. Un espai i l'altre tindran un fil conductor amb la Cavalcada de la llum, que protagonitzarà la Compagnie des Quidams (França). Per primer cop en la història, l'espectacle de les Lluminàries Musicals comptarà amb una cinquantena de sessions de deu minuts de durada aproximada durant les deu jornades de celebració.

D'altra banda, un total de 81 colles castelleres amb uns 8.400 castelleres i castellers han registrat la seva participació en la Trobada de les Decennals, l'única ocasió en què cada deu anys totes les colles es troben en un sol dia i en un únic espai. L'activitat tindrà lloc a l'aparcament de l'Hort del Carme. Per primer cop també tindrà un gran protagonisme la música, amb dos escenaris de matí i tarda pels quals passaran diferents formacions de gralla i timbal, en formats tan tradicional com electrònic. La plaça del Blat quedarà reservada perquè aquelles colles que ho desitgin al llarg de tota la jornada puguin desplaçar-s'hi i fer, lliurement, un pilar.

La seqüència ritual que s'estructurà a partir del trasllat de la imatge de la Mare de Déu de la Candela des de la seva capella a l'altar major (dia 29), la processó pels carrers (dia 2) i el retorn al seu cambril (dia 6), comptarà amb les sortides del seguici cerimonial. Aquest es veurà enriquit amb el recuperat ball de cavallets i el retrobat ball parlat de la Rosaura. Els centres educatius estrenaran els seus dotze nans representatius de personatges històrics, la ciutat presentarà la seva nova bandera cerimonial i l'Ajuntament lluirà els nous domassos gestats a partir de motius modernistes pel figurinista Amadeu Ferré. Per primer cop en unes Decennals en temps moderns, l'àliga vallenca ballarà a l'interior del temple de Sant Joan el dia 1. Alhora participaran un notable grup d'elements procedents de Festes Patrimonials d'Interès Nacional i d'altres d'un alt voltatge patrimonial. Representants d'algunes de les festes patrimonials més importants de l'Estat seran presents a les Decennals per participar en taules rodones del 10è Simposi Casteller de Catalunya: la Setmana Santa de Sevilla, Sant Joan de Ciutadella, les Falles de València, el Misteri d'Elx, les Falles del Pirineu o el flamenc.

Les dues noves Ciutadanes Il·lustres que passaran a ser coprotagonistes de la Galeria que aplega les personalitats més destacades de la ciutat seran la científica Maria Murtra Casanovas i la pionera de l'aviació Dolors Vives Rodon. El vestíbul del Teatre Principal els dedicarà una exposició comissariada per la historiadora Aïda Sánchez. Alhora, Valls serà la primera localitat catalana amb una distinció que reconeix la feina altruista de la dona en la festa. El nou reconeixement Candela Desenària ha recaigut en el col·lectiu de dones que diàriament té cura del cambril i capella de la Mare de Déu de la Candela en l'església de Sant Joan. També el projecte de dansa comunitària, El barri balla, dirigit per Elisenda Nadal, posarà en valor les potencialitats creatives de dones entre 3 i 70 anys que, sense experiència prèvia, seran capaces de gestar aquesta proposta escènica que es veurà en directe a la vela geodèsica del Convent del Carme el dia 31.

La llum

A més de la instal·lació de les Lluminàries Patrimonials al Centre Històric i del mapping Candela'm sobre l'església de Sant Joan i el seu campanar –el més alt de Catalunya–, la llum també es revestirà d'accent contemporani. L'exposició d'intervencions lumíniques 2021+1 Lúmens, comissariada per Cèlia del Diego, presenta nou intervencions lumíniques al Museu de Valls i l a l'antiga església de Sant Francesc, que serà visitable durant les Decennals. Tanmateix, l'exposició Jaume Solé i el Retaule dels castells reivindicarà aquest creador vallenc. Les arts escèniques també flirtejaran amb els castells. Per una banda, dissabte 29 la Vela del Convent del Carme acollirà el monòleg casteller d'Àlex Pereira: Escaleta on tour. Diumenge 30, amb el coprotagonisme de Karme Gonzàlez i Imma Pujol, l'espectacle de narració en estrena absoluta i coproduït per les Decennals Quan les bèsties parlaven i els castells s'enlairaven. Les Decennals posaran l'accent en la Dieta Mediterrània com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat amb diferents activitats.

Les Decennals preveuen un extens cartell musical, que ja ha estat presentat i hi haurà també activitats familiars i esportives. Destaca la instal·lació d'una pista de gel a El Vilar o l'exhibició de partides simultànies d'escacs Un pregó molt artístic Divendres 28 a la tarda, el Teatre Principal acollirà el Pregó a càrrec del músic i director d'orquestra vallenc Marc Moncusí, qui donarà el tret de sortida oficial a les Decennals. Finalment, per primer cop la novena que se celebra a l'interior de l'església de Sant Joan comptarà amb la predicació no sols de l'estament eclesiàstic, com l'arquebisbe de Tarragona Joan Planellas, l'abat de Poblet Octavi Vilà, el bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Vadell, o la teòloga i monja benedictina Teresa Forcades, sinó que també intervindran seglars com Laura Mor, catequista, periodista i directora de Catalunya Religió; o Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya.