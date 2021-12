També han caigut dos pins de grans dimensions al carrer Logronyo

Actualitzada 10/12/2021 a les 12:26

Les fortes ratxes de vent que es viuen avui al Camp de Tarragona estan causant incidències sense gravetat a la majoria del territori. Salou és un dels municipis afectats per la ventada d'avui, aquest matí un dels accessos al municipi des de l'autovia que uneix Reus i Salou (C31-B) ha quedat tallar per la caiguda d'un arbre.En total han caigut 7 arbres, dos pins de 10 metres d'alçada al carrer Logronyo, un altre a la plaça de la Pau que ha caigut sobre un vehicle. El vent també ha causat danys a la vorera i al tancar de l'Hotel Jaume I, on la Policia Local ha acordonat la zona.