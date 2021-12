Els Bombers reben 276 avisos per incidències del vent fins a les 19h, sobretot a Tarragona

180 d'aquests avisos han estat rebuts des de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre

Actualitzada 10/12/2021 a les 19:44

Els Bombers de la Generalitat han rebut fins les set de la tarda d'aquest divendres 276 avisos relacionats amb els forts vents, la majoria per arbres i branques caigudes a la via pública però cap d'ells destacat i sense persones ferides. També hi ha hagut revisions i sanejaments de façanes. Per regions d'emergències hi ha hagut 164 avisos des de Tarragona, 45 des de la regió metropolitana sud, 30 des de la nord, 16 des de les terres de l'Ebre, 12 des de Lleida, 7 des de Girona i 2 des de les comarques centrals.