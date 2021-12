El 112 rep més de 200 trucades pel temporal de vent

Les comarques del Baix Camp, Barcelonès, Baix Ebre i Tarragonès sumen 153 d'aquestes trucades

Actualitzada 10/12/2021 a les 15:00

El servei d'emergències del telèfon 112 ha rebut fins a la una del migdia d'aquest divendres 231 trucades per incidències ocasionades pel fort vent que bufa a bona part del territori català.El 112 ha informat aquest divendres que el gruix de les trucades prové de zones del litoral barceloní i tarragoní i el terç sud de Catalunya.Quatre comarques -Baix Camp, Barcelonès, Baix Ebre i Tarragonès- sumen 153 trucades de les registrades fins a la una del migdia, cosa que representa dues de cada tres incidències que ha rebut en total el telèfon 112.Protecció Civil manté el pla VENCAT per fortes ratxes de vent i demana tenir precaució en la mobilitat i evitar activitats a l'aire lliure, sobretot en parcs o zones de boscos on puguin caure branques o fins i tot arbres.