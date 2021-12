Alcover invertirà 700.000 euros per tornar a tenir piscina descoberta amb una forma «poc convencional»

Projecte estrella de la legislatura

Una dècada sense piscina

L'Ajuntament d'Alcover ha aprovat en el ple d'aquest mes de desembre el pressupost municipal per a l'any 2022 amb la construcció de la piscina descoberta com a principal inversió. El projecte està a licitació fins al dia 13 a fi que l'obra es pugui començar a executar a principis d'any. És un projecte subvencionat a través del del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) -250.000 euros- i del Pla d'Acció Municipal (PAM) i de la Diputació de Tarragona -442.000 euros. L'import restant es finança amb recursos propis de l'Ajuntament.La nova piscina es construirà just on ara hi ha un parc infantil, que es traslladarà a una altra ubicació, ocupant un espai de gairebé 2.000 m2, just al costat de la piscina coberta. De fet, ambdues piscines estaran connectades. Amb el pressupost també està previst adaptar les actuals instal·lacions i construir quatre aules per fer-hi activitats dirigides. Seran espais independents que podran funcionar al marge dels horaris de les piscines. La idea de l'Ajuntament és anar ampliant aquest espai esportiu que pivotarà al voltant de la piscina climatitzada.L'alcalde avança a l'ACN que, com que els alcoverencs ja poden anar a nedar a la piscina coberta -que és de dimensions olímpiques-, la de l'exterior es planteja amb una altra finalitat. «Completament lúdica» i una forma «més diferent», diu l'alcalde. Imitarà una platja, tindrà jacuzzi i disposarà d'una àrea de parc aquàtic infantil amb una petita piscina on el nivell de l'aigua no superarà els 10 centímetres, pensada d'aprofitar també fora d'horari estival. També hi haurà una zona que farà d'àgora. «L'objectiu és afegir serveis i que tothom en pugui fer ús», afegeix.La intenció és que tots els equipaments quedin integrats com un espai esportiu unificat, en una zona on també hi ha pistes de pàdel. «La piscina és el projecte estrella de la legislatura, juntament amb la nova depuradora d'aigua, que era imprescindible, o la central de biomassa, però de tots els projectes importants era l'últim que ens quedava per visualitzar», afirma Figueras. L'Ajuntament prioritzarà la construcció de la piscina descoberta, per assegurar que pot entrar en funcionament el proper estiu i, un cop estigui llesta, centrar-se en la zona interior.Alcover portava anys esperant una nova piscina descoberta, després que tanqués l'antiga piscina que gestionava l'entitat del Cercle d'Amics d'Alcover. La instal·lació, amb el pas dels anys, va quedar obsoleta i resultava deficitària. El col·lectiu no va poder-ho gestionar més i es va considerar oportú de tancar-la definitivament. L'alcalde assegura que tornar a tenir una piscina exterior era un projecte molt esperat al poble, especialment per part de les famílies amb fills. «Era una demanda recurrent i crèiem que era necessari dotar-ho», conclou l'alcalde.