Vila-seca, imparable contra la leucèmia

Aquest dissabte, 11 de desembre, se celebra la Gala a benefici de la Fundació Josep Carreras

Actualitzada 08/12/2021 a les 19:33

L'Auditori Josep Carreras de Vila-seca acollirà el pròxim dissabte el concert extraordinari a favor de la Fundació Josep Carreras en la seva lluita contra la leucèmia. En aquesta ocasió, l'Auditori ha programat El Messies de Händel, una obra considerada com el concert de Nadal per excel·lència. El Messies és conegut i interpretat arreu del món en aquestes dates, i arribarà a Vila-seca de la mà de la Franz Schubert Filharmonia (abans Orquestra Simfònica Camera Musicae) i el Cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona, sota la direcció de Paul Agnew. A Vila-seca hi haurà també la soprano Eugenia Boix, la mezzosoprano Marta Infante, el tenor Albert Casals i el baríton Elías Arranz, els quals interpretaran els highlights d'El Messies.

«Estem segurs que aquest concert farà vibrar i posar dempeus l'Auditori», assegurava Àngels Poblet, presidenta de la Fundació Auditori Josep Carreras, durant la presentació de la Gala. El Messies és una obra complexa però també magnífica i brillant, i inclou un dels hits universals de la música clàssica, l'Al·leluia. S'explica que, quan l'any 1743 Händel va presentar El Messies al Covent Garden de Londres, George II, rei d'Anglaterra, no va poder evitar posar-se dempeus en escoltar l'Al·leluia, arrossegant darrere seu la resta de l'auditori, fet que es va acabar convertint en una tradició que ha arribat fins als nostres dies.

Des de la seva estrena a mitjans del segle XVIII amb un èxit apoteòsic, El Messies s'ha convertit en una de les obres musicals més interpretades de la història i ha recorregut el món, marcant l'arrencada de les festes nadalenques. A Vila-seca, aquesta obra magna servirà també per col·laborar, una vegada més amb la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, en un compromís que va arrencar l'any 2002 i que s'ha mantingut fidel des de llavors.

«Vila-seca vol ser un far per al foment de la música», explicava l'alcalde Pere Segura, destacant la voluntat del municipi per «oferir als ciutadans i als nostres veïns una oferta de primer nivell». En aquest sentit, assegurava Segura, el compromís amb la Fundació Josep Carreras se suma a aquesta voluntat, aportant «un vessant solidari».

A la presentació de la Gala hi va assistir també Antoni Garcia Prat, gerent de la Fundació Josep Carreras, qui un cop més va mostrar la seva satisfacció per aquesta aliança de vint anys i va fer balanç de tota la feina que s'ha pogut tirar endavant des de l'Institut de Recerca de la Fundació, que ja compta amb més de quatre-cents investigadors.

Les entrades per la Gala Benèfica tenen un preu de 30 euros. El concert es fa amb la col·laboració de la Fundació La Caixa a través de CaixaBank, que ha habilitat un compte corrent que funciona a tall de fila 0, perquè tothom que ho desitgi pugui fer les seves aportacions (CaixaBank 2100 0154 47 0200335708). El concert començarà a les 20 h., té tres parts i es farà una pausa entre la primera i la segona part.