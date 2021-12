Valls compra una antiga talla de la Mare de Déu de la Candela

L'escultura data de finals del segle XVIII o principis del XIX i va ser propietat de la família Moragas de Valls

Un vincle especial amb la Candela

El Museu de Valls ha adquirit una antiga talla de la Mare de Déu de la Candela. La peça, de fusta policromada, és una escultura datada entre finals del segle XVIII i molt a principis del segle XIX. El nom del seu autor és desconegut. Es tracta d'una imatge que era propietat de la família Moragas de Valls i que es guardava a la seva casa pairal, al carrer Forn Nou. Per herència, actualment ja no pertanyia a la família i es va posar a la venda en subhasta, quan fou adquirida pel Museu de Valls. La talla, després de sotmetre's a una primera restauració, es podrà veure exposada en una de les mostres que s'inauguraran en motiu de les Festes Decennals 2021+1.L'adquisició d'aquesta peça esdevé molt important per la ciutat, ja que a causa dels estralls de la Guerra Civil Espanyola, es van perdre moltes imatges antigues de la Mare de Déu de la Candela, entre d'altres. Per aquest motiu, hi havia un interès especial per obtenir aquesta obra per tal que passés a formar part del patrimoni històric local.Una de les poques vegades que s'havia pogut veure públicament la imatge, va ser en l'exposició d'iconografia mariana realitzada l'any 1924 a la sala d'exposicions de la Biblioteca Popular de Valls, quan fou cedida per Fidel de Moragas Rodes. Ara, gairebé cent anys després, la ciutadania vallenca la podrà tornar a contemplar.La família Moragas va tenir, des de temps immemorial, una relació molt estreta amb la Mare de Déu de la Candela. A principis del segle XIX, a la capella del seu bosc, hi tenien un retaule amb una imatge de la Candelera, que malauradament fou destruït l'any 1936. Fora de l'àmbit familiar, l'any 1823, Fidel de Moragas i la seva mare Rosa, van fer una donació important pel retaule que es volia construir a la seva capella a l'església arxiprestal de Sant Joan Baptista de Valls. A més, l'any 1951, Maria de Moragas va pagar íntegrament la corona habitual que encara porta la imatge, obra del joier Jaume Mercadé.