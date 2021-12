Plena ocupació hotelera a Tarragona el cap de setmana del pont

La Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), satisfeta amb les xifres del pont mentre 'surfeja' amb la implementació del passaport covid

Actualitzada 09/12/2021 a les 19:35

El sector de l'hostaleria de la província de Tarragona es mostra satisfet amb l'ocupació hotelera del pont de la Puríssima. Pel que fa als allotjaments, els professionals es mostren satisfets ja que l'ocupació hotelera durant el pont ha assolit xifres d'ocupació del 100% del 4 al 6 de desembre, disminuint gradualment els primers i últims dies de festa fins a xifres que han rondat el 40%.La recent implantació del passaport Covid ha causat algunes complicacions als establiments associats, segons l'AEHT, perdent en algunes ocasions a clients que es negaven a mostrar-lo per accedir als seus restaurants. Tot i això, des de la Federació «compartim que, malgrat ser una situació incòmoda i no desitjada que afegeix feina extra als treballadors, recolzem la mesura perquè creiem que és l'única solució que tenim per seguir treballant i per evitar noves restriccions». «No és una mesura còmoda, però hem de ser inflexibles. Si no cedim, guanyarem la batalla i evitarem mesures pitjors», ha apuntat Jeroni Castell, vicepresident d'events i banquets de l'AEHT.Pel que fa als establiments de restauració, els diversos territoris que representa la Federació comparteixen que, per una banda, els migdies han tingut ple i, per l'altra, les nits han sigut més fluixes. «Al migdia la gent ha sortit alegrement. Però les nits han baixat molt. A la Part Alta no s'hi veu gent quan enfosqueix», explica Javier Escribano, president de l'AEH Tarragona Ciutat.La mateixa sensació s'ha viscut a les Terres de l'Ebre: “Migdies molt bé, però poca gent a les nits”, apunta Juani Piñana, presidenta de l'AEH Terres de l'Ebre.En quant a la tendència per les festes de Nadal, s'observa una bona ocupació, però es manté el degoteix d'anul·lacions i de reserves d'última hora. «Des de l'AEHT i l'AHPT ho atribuïm a la por que genera l'augment de casos i la nova variant, però compartim posicionament amb la Direcció General de Turisme: precisament el passaport i les mesures que implementem als nostres establiments, garanteixen estades segures. Així doncs, des de l'AEHT emplacem al sector a transmetre un missatge positiu i compartir tots els protocols de seguretat que segueix implementant. La restauració regula i és segura, i per tant, és moment de gaudir amb responsabilitat de les vacances de Nadal a qualsevol dels nostres 700 bars, restaurants i hotels associats», ha dit el president de l'AEHT, Francesc Pintado.