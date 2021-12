La Generalitat declara Bé Cultural d'Interès Nacional dues locomotores de vapor del segle XIX de Tortosa i Salou

La locomotora que actualment es conserva a Tortosa i va ser una de les màquines que unia la capital del Baix Ebre amb la resta del Delta de l'Ebre a través del Ferrocarril de la Cava. L'empresa anglesa Hunslet Engine Co va construir-la l'any 1890. L'últim trajecte entre La Cava i Tortosa es va fer el 31 de desembre de 1967, mentre que la línia va ser clausurada definitivament l'any següent. A principis del 2015 l'Associació d'Amics del Ferrocarril va restaurar aquest patrimoni, que des de llavors està exposat al parc municipal Teodor González amb una placa que n'explica la història.En el cas de Salou, la màquina va ser construïda l'any 1886 per The Falcon Engine Car Works Co. Ltd i va operar en la línia ferroviària de vuit quilòmetres que unia la localitat costanera amb Reus. A dia d'avui, la màquina es conserva juntament amb alguns vagons de passatgers a l'antiga estació del municipi, que recentment ha deixat de prestar servei.