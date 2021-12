El 96% de les infermeres de Tarragona i Terres de l'Ebre es vacunarà de la tercera dosi de la covid

Un 73,5% també afirma que es vacunarà contra la grip

Actualitzada 09/12/2021 a les 10:29

En una enquesta que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) ha fet a les seves col·legiades, un 95% d'aquestes manifesten la seva decisió de vacunar-se amb la tercera dosi de la vacuna contra la covid.Des de CODITA valoren molt positivament aquest percentatge perquè posa de manifest el compromís de les covid no només ens protegeix a nosaltres, sinó també als nostres pacients» expliquen des del Col·legi.L'enquesta que s'ha fet durant el mes de novembre, l'han respost quasi 500 infermeres de Tarragona i Terres de l'Ebre. El 53.7% treballa a l'àmbit públic, un 35.5% en consorcis i només un 10.7% en el sector privat. La gran majoria porten més de 20 anys treballant com infermeres (48.4%) seguides de les que fa entre 11 i 19 anys que hi treballen (27.5%) i només un 12.6% fa menys de 5 anys que treballa com infermera.El grup d'edat més nombrós és entre 31 i 45 anys, on es troben el 44.3% de les participants, un 26.2% tenen entre 46 i 55 anys, un 14.8% tenen entre 56 i 65 anys, un 13% entre 20 i 30 anys, i un 1.7% tenen més de 65 anys.Un 45.6% participen a la campanya de vacunació de la grip, i un 42.9% a la campanya de vacunació de la covid. Un 32.5% participen alhora en ambdues campanyes.Preguntades sobre si es vacunaran de la tercera dosi de la vacuna contra la covid, un 95.9% han dit que si, mentre que un 73.5% també afirma que es vacunarà contra la grip.