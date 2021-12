Detingudes in fraganti cinc persones per diferents robatoris amb força a Tarragona i Salou

Totes les detencions es van produir la matinada de dissabte 4 de desembre

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tarragona i Salou van detenir el passat dia 4 de desembre tres homes i dues dones, d'entre 18 i 20 anys, dos d'ells de nacionalitat marroquina i la resta d'espanyola. A dos dels homes se'ls va detenir a Tarragona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en un domicili i a la resta com a presumptes autors de set delictes de robatori amb força a interior de vehicle i un robatori amb força en un establiment a la localitat de Salou.Els fets van ocórrer sobre les 00.15h quan els mossos van rebre avís que uns joves estaven escalant des de la via pública fins el balcó d'un primer pis al carrer Castellarnau.Immediatament, diverses patrulles van adreçar-se al lloc indicat i van observar com un dels arrestats, que es trobava en actitud vigilant, feia senyals a un jove que estava en un balcó perquè fugís del lloc.Acte seguit, els dos lladres van marxar corrents pels carrers però pocs minuts més tard els mossos els van poder detenir al mateix carrer on havien intentat entrar a robar.Aquestes tres detencions es van produir sobre les 05.00h de dissabte a Salou quan els mossos van ser requerits per un vianant qui va manifestar-los que acabava de patir un robatori en el seu vehicle.Paral·lelament, un home va apropar-se als agents i va informar-los que havia vist dues noies i un noi que estaven robant en diversos vehicles i que també ho havien intentat en un local comercial.Seguidament, diverses patrulles van fer recerca dels autors per la zona i va ser a l'altura del carrer Major on van identificar dues dones i un home que coincidien plenament amb la descripció facilitada pels testimonis.En l'escorcoll van localitzar-los un guant negre, un trencavidres i documentació personal presumptament sostreta. A més, a l'interior de les butxaques tenien vidres trencats.Així mateix, els Mossos d'Esquadra van comprovar per les immediacions que havien robat en set vehicles i que l'aparador d'una botiga de roba del Passeig Jaume I presentava danys al vidre, presumptament fets amb un objecte contundent tipus trencavidres.Per tot això, les tres persones van ser detingudes pels set robatoris amb força a interior de vehicle, un d'ells en grau de temptativa, i un intent de robatori en una botiga.Els detinguts van passar el dia 5 de novembre a disposició judicial davant del jutge en funcions de guàrdia de Tarragona i va decretat per tots cinc la seva llibertat amb càrrecs.