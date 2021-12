Crònica visual de la demolició dels peatges de les autopistes del Camp de Tarragona

Des de fa dues setmanes, les màquines treballen activament per fer efectius els enderrocs dels peatges del tram nord de l'AP-7 i l'AP-2 que encara es mantenien dempeus després de l'alliberament de les vies, l'1 de setembre passat. Membres del moviment veïnal han documentat detalladament –en alguns casos amb imatges des de diferents angles- el moment de la caiguda de les marquesines. Primerament, al peatge de Torredembarra/Altafulla, de l'AP-7. Posteriorment, als de la Bisbal del Penedès i Vila-rodona, a l'AP-2. Finalment, la nit del passat dijous va ser el torn de l'estructura de l'accés de Tarragona de l'AP-7.Les obres en marxa, segons han apuntat a l'ACN fonts de l'administració estatal, tenen un cost global de 6 milions d'euros al llarg de dos anys. Entre les més importants, remarquen, les de la sortida 35, de Vila-seca i Salou, que encara es troba pendent de començar. Està prevista la inversió d'1,4 milions d'euros d'euros, incloent la construcció d'una rotonda per reordenar el traçat per valor de 891.393,1 euros. A la d'Altafulla, sortida 32, la inversió estatal prevista és d'uns 1,25 milions d'euros dividits en quatre obres diferents per l'existència de quatre «platges de peatges» diferenciades.«Amb les gravacions volem que la gent vegi que el moviment continua. L'enderrocament d'aquestes estructures, per a nosaltres, suposa l'alliberament d'unes vies que no volem que segueixin utilitzades i manipulades pels grans interessos econòmics. Les nostres administracions formen part d'aquest joc», ha denunciat el portaveu del moviment veïnal Mai més, Llorenç Navarro.Qualifica d'«espectacle» l'enderrocament que, segons retreu, «genera benefici» també a les grans empreses. El moviment calcula que el cost del manteniment de les autopistes com l'AP-7 o l'AP-2, «amb uns ingressos que no apareixen enlloc, és el mateix aproximadament d'una carretera nacional: uns 13.000 euros per quilòmetre anuals». Es refereix, concretament, al fet que al balanç no es computin correctament els cànons per a l'explotació de les àrees de servei i que els càlculs de costos es presentin de forma confusa per períodes bianuals i incloent l'IVA –que l'Estat no paga-. Segons els càlculs estatals, el cost de manteniment d'aquestes vies ràpides a la demarcació de Tarragona ascendeix a uns 80.000 euros per quilòmetre anuals.«Tenim documentació per debatre. Volem formar part del consens que diuen, però no és real, és premeditat. Les xifres no són reals. Els governs són empreses de contractació. No sabem si tenen tants per cents o volen fer encara més grosses aquestes empreses que no volen perdre la mamella, la gallina dels ous d'or, que són l'AP-7 i altres vies», ha tancat Navarro.